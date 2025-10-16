Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 нужно будет пройти несколько раз, чтобы получить все достижения

В преддверии выхода Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 в октябре этого года, Paradox Interactive представила полный список трофеев и достижений долгожданного сиквела. Список включает 65 трофеев из основной игры и 13 дополнительных трофеев из дополнения Shadows & Silk, что в итоге доводит общее количество достижений до 78, что наглядно демонстрирует глубину игры, её реиграбельность и разнообразие стилей игры.

Редко можно увидеть игру с 78 трофеями, из которых 65 входят в базовый список трофеев, необходимых для получения платины. Получить все трофеи будет очень сложно: множество трофеев, которые можно пропустить, и 6+ прохождений (по одному на класс персонажа, трофеи «Пройти игру за…»), а также как минимум 5 концовок (трофеи «Завершить игру за…»). Также для получения платины требуются различные коллекционные предметы.

Хотя трофеи не выглядят особенно сложными, их получение займёт некоторое время из-за сложности пропускаемых предметов и необходимости многократного прохождения.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 выйдет 21 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.