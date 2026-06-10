Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 получила финальное сюжетное дополнение "Цветок и пламя", завершающее поддержку игры

Для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоялся релиз сюжетного дополнения The Flower & The Flame («Цветок и пламя»). DLC стало вторым и последним крупным сюжетным расширением, запланированным в рамках Expansion Pass.

В новом дополнении игрокам предлагают взять под управление Исабеллу Мур, примогена клана Тореадор и одного из самых заметных персонажей основной кампании. Сюжет расскажет о событиях, происходивших параллельно основной истории Bloodlines 2, а также раскроет, каким образом Исабелла оказалась связана с заговором против Камарильи в Сиэтле.

Разработчики из The Chinese Room добавили новые боевые возможности, включая фехтование рапирой, использование двух пистолетов одновременно и уникальные способности Исабеллы, основанные на её художественном видении и дисциплинах вампиров Тореадор.

Дополнение завершает пострелизную дорожную карту игры на 2026 год. Ранее студия выпустила DLC Loose Cannon, посвящённое шерифу Бенни Малдуну, а также серию обновлений с новыми функциями и исправлениями. Ещё до релиза Paradox подтверждала, что именно Loose Cannon и The Flower & The Flame станут двумя основными сюжетными расширениями для игры.

Напомним, что Bloodlines 2 пережила один из самых сложных циклов разработки в современной индустрии. После смены студии-разработчика проект был передан The Chinese Room и в итоге вышел осенью 2025 года. Позднее Paradox отказалась от идеи продавать кланы Ласомбра и Тореадор отдельно после критики сообщества и включила их в базовую версию игры.