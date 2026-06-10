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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.5 1 094 оценки

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 получила финальное сюжетное дополнение "Цветок и пламя", завершающее поддержку игры

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Для Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 состоялся релиз сюжетного дополнения The Flower & The Flame («Цветок и пламя»). DLC стало вторым и последним крупным сюжетным расширением, запланированным в рамках Expansion Pass.

В новом дополнении игрокам предлагают взять под управление Исабеллу Мур, примогена клана Тореадор и одного из самых заметных персонажей основной кампании. Сюжет расскажет о событиях, происходивших параллельно основной истории Bloodlines 2, а также раскроет, каким образом Исабелла оказалась связана с заговором против Камарильи в Сиэтле.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 "Патч - v53085"

Разработчики из The Chinese Room добавили новые боевые возможности, включая фехтование рапирой, использование двух пистолетов одновременно и уникальные способности Исабеллы, основанные на её художественном видении и дисциплинах вампиров Тореадор.

Дополнение завершает пострелизную дорожную карту игры на 2026 год. Ранее студия выпустила DLC Loose Cannon, посвящённое шерифу Бенни Малдуну, а также серию обновлений с новыми функциями и исправлениями. Ещё до релиза Paradox подтверждала, что именно Loose Cannon и The Flower & The Flame станут двумя основными сюжетными расширениями для игры.

Напомним, что Bloodlines 2 пережила один из самых сложных циклов разработки в современной индустрии. После смены студии-разработчика проект был передан The Chinese Room и в итоге вышел осенью 2025 года. Позднее Paradox отказалась от идеи продавать кланы Ласомбра и Тореадор отдельно после критики сообщества и включила их в базовую версию игры.

Обновления
18
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
QuerulousLytton

Надо будет перепройти, узнать насколько они починили игру и починили ли.

4
НЕЧТОжества
During development of The Flower & the Flame DLC, we added several features to Ysabella’s ranged combat that we have also added to Phyre and Benny as part of the Summer Update.

Они все таки завезли дальний бой в основную игру? И хоть улучшили в длс огнестрел.
UPD. Да, добавили, теперь можно посмотреть что же это поделие из себя представляет в "демо".

In addition to Phyre holding a gun with Telekinesis, you can now pick them up directly to hold in your hands. Alongside the Spring Update addition of being able to wield melee weapons, this means every weapon in the game can now be picked up and used directly by Phyre, Benny, and Ysabella.
3
KeshaGod97

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1