Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила масштабное "валентиновское" обновление с улучшенным лутом

После того как разработчики из The Chinese Room вышли из новогодних праздников и анонсировали дорожную карту на текущий год с двумя сюжетными DLC, студия сразу перешла к делу. Сегодня в игре стал доступен свежий контентный патч, приуроченный ко Дню святого Валентина, который привносит не только романтическую атрибутику, но и долгожданные геймплейные улучшения.

Обновление добавляет в игру массу косметических предметов, позволяющих Файр примерить романтичные или пугающие образы. В ассортименте появилось 26 новых опций кастомизации: прически, макияж, цвета глаз и аксессуары, включая берет и повязку на глаз.

Главной новинкой раздела внешности стала лицевая растительность — игроки долго просили добавить возможность отрастить бороду, и разработчики наконец-то реализовали это, предложив три варианта стиля. Чтобы лучше рассмотреть обновленный имидж, в меню кастомизации добавлена функция вращения персонажа.

Геймплейные нововведения:

Лут с врагов . Враги теперь носят на поясе предметы (эликсиры или пакеты с кровью). Их можно украсть с помощью карманной кражи в стелсе или забрать с трупа после боя.

. Враги теперь носят на поясе предметы (эликсиры или пакеты с кровью). Их можно украсть с помощью карманной кражи в стелсе или забрать с трупа после боя. Пакеты с резонансной кровью . Новый тип предмета, который позволяет получать очки резонанса крови (например, сангвиника) без необходимости охотиться на конкретных NPC. Это облегчит прокачку способностей.

. Новый тип предмета, который позволяет получать очки резонанса крови (например, сангвиника) без необходимости охотиться на конкретных NPC. Это облегчит прокачку способностей. Оптимизация. Шейдеры теперь компилируются в 90 раз быстрее, а общая производительность улучшена на всех платформах.

Патч также вносит правки в баланс способностей (усилены "Blood Curse", "Taunt" и "Earthshock"), облегчает выполнение пинка и исправляет множество багов, включая застревание Фабиена в текстурах и некорректную работу некоторых достижений.

Обновление уже доступно для скачивания. А впереди у фанатов еще много интересного. В течение года выйдут DLC "Loose Cannon" про шерифа Бенни и "The Flower & The Flame" про примогена Изабеллу.