Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
6.6 1 035 оценок

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила масштабное "валентиновское" обновление с улучшенным лутом

Gutsz Gutsz

После того как разработчики из The Chinese Room вышли из новогодних праздников и анонсировали дорожную карту на текущий год с двумя сюжетными DLC, студия сразу перешла к делу. Сегодня в игре стал доступен свежий контентный патч, приуроченный ко Дню святого Валентина, который привносит не только романтическую атрибутику, но и долгожданные геймплейные улучшения.

Валентинки для вампиров и выход DLC: студия The Chinese Room представила "дорожную карту" Bloodlines 2

Обновление добавляет в игру массу косметических предметов, позволяющих Файр примерить романтичные или пугающие образы. В ассортименте появилось 26 новых опций кастомизации: прически, макияж, цвета глаз и аксессуары, включая берет и повязку на глаз.

Главной новинкой раздела внешности стала лицевая растительность — игроки долго просили добавить возможность отрастить бороду, и разработчики наконец-то реализовали это, предложив три варианта стиля. Чтобы лучше рассмотреть обновленный имидж, в меню кастомизации добавлена функция вращения персонажа.

Геймплейные нововведения:

  • Лут с врагов. Враги теперь носят на поясе предметы (эликсиры или пакеты с кровью). Их можно украсть с помощью карманной кражи в стелсе или забрать с трупа после боя.
  • Пакеты с резонансной кровью. Новый тип предмета, который позволяет получать очки резонанса крови (например, сангвиника) без необходимости охотиться на конкретных NPC. Это облегчит прокачку способностей.
  • Оптимизация. Шейдеры теперь компилируются в 90 раз быстрее, а общая производительность улучшена на всех платформах.

Патч также вносит правки в баланс способностей (усилены "Blood Curse", "Taunt" и "Earthshock"), облегчает выполнение пинка и исправляет множество багов, включая застревание Фабиена в текстурах и некорректную работу некоторых достижений.

Обновление уже доступно для скачивания. А впереди у фанатов еще много интересного. В течение года выйдут DLC "Loose Cannon" про шерифа Бенни и "The Flower & The Flame" про примогена Изабеллу.

15
9
Комментарии:  9
vertehwost

как же мне их ударить хочется

6
Маслохищник

Я бы убил нах_

За_ла эта цензура на сайте, материться нельзя

2
Talendor3

такими темпами может через пару лет игра в релиз выйдет))

6
Neko-Aheron

Самое убогое паразитирование

5
QuerulousLytton

Ну ОК, хорошо что игру не забросили.

4
SexualHarassmentPanda

Видимо изначально была идея создать игру про наряды и косметику .. а сетинг, сюжет и геймплей потом уже по приколу прикрутили. Девочкам наверное норм в такое играть )

4
Kenn1y

Причёсок и шмоток нормальных все же нет.

1
Scorpion_GamePlay

Лут... о да

1
sa1958

Ясненько.