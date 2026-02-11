Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила масштабное "валентиновское" обновление с улучшенным лутом

После того как разработчики из The Chinese Room вышли из новогодних праздников и анонсировали дорожную карту на текущий год с двумя сюжетными DLC, студия сразу перешла к делу. Сегодня в игре стал доступен свежий контентный патч, приуроченный ко Дню святого Валентина, который привносит не только романтическую атрибутику, но и долгожданные геймплейные улучшения.
Обновление добавляет в игру массу косметических предметов, позволяющих Файр примерить романтичные или пугающие образы. В ассортименте появилось 26 новых опций кастомизации: прически, макияж, цвета глаз и аксессуары, включая берет и повязку на глаз.
Главной новинкой раздела внешности стала лицевая растительность — игроки долго просили добавить возможность отрастить бороду, и разработчики наконец-то реализовали это, предложив три варианта стиля. Чтобы лучше рассмотреть обновленный имидж, в меню кастомизации добавлена функция вращения персонажа.
Геймплейные нововведения:
- Лут с врагов. Враги теперь носят на поясе предметы (эликсиры или пакеты с кровью). Их можно украсть с помощью карманной кражи в стелсе или забрать с трупа после боя.
- Пакеты с резонансной кровью. Новый тип предмета, который позволяет получать очки резонанса крови (например, сангвиника) без необходимости охотиться на конкретных NPC. Это облегчит прокачку способностей.
- Оптимизация. Шейдеры теперь компилируются в 90 раз быстрее, а общая производительность улучшена на всех платформах.
Патч также вносит правки в баланс способностей (усилены "Blood Curse", "Taunt" и "Earthshock"), облегчает выполнение пинка и исправляет множество багов, включая застревание Фабиена в текстурах и некорректную работу некоторых достижений.
Обновление уже доступно для скачивания. А впереди у фанатов еще много интересного. В течение года выйдут DLC "Loose Cannon" про шерифа Бенни и "The Flower & The Flame" про примогена Изабеллу.
как же мне их ударить хочется
Я бы убил нах_
За_ла эта цензура на сайте, материться нельзя
такими темпами может через пару лет игра в релиз выйдет))
Самое убогое паразитирование
Ну ОК, хорошо что игру не забросили.
Видимо изначально была идея создать игру про наряды и косметику .. а сетинг, сюжет и геймплей потом уже по приколу прикрутили. Девочкам наверное норм в такое играть )
Причёсок и шмоток нормальных все же нет.
Лут... о да
Ясненько.