Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила смешанные отзывы с оценкой 67 баллов на Metacritic

Сегодня критики опубликовали оценки долгожданной ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от студии The Chinese Room, однако ее прием оказался неоднозначным. На момент релиза агрегатор Metacritic присвоил проекту средний балл 67 на основе 19 рецензий. Игра, пережившая многолетнюю и полную трудностей разработку, получила как похвалу за сюжет и атмосферу, так и критику за устаревший геймплей и технические несовершенства.
Gamereactor UK - 80 баллов
Gameblog.fr - 80 баллов
Multiplayer.it - 80 баллов
PC Gamer - 78 баллов
MGG - 75 баллов
Vandal - 75 баллов
Wccftech - 70 баллов
IGN - 70 баллов
Game Rant - 70 баллов
Dexerto - 60 баллов
PCGamesN - 50 баллов
Eurogamer - 40 баллов
Gamekult - 40 баллов
Многие издания сошлись во мнении, что главным достоинством Bloodlines 2 является ее нарративная составляющая. Gamereactor UK отмечает, что "история сильна, персонажи хороши, а атмосфера становится тем лучше, чем дольше играешь". Аналогично, MGG хвалит игру как "хорошую повествовательную игру с очень хорошо прописанным сюжетом и персонажами", которые было интересно открывать для себя.
Критика в основном сфокусирована на игровом процессе. Vandal пишет, что в геймплее "гораздо меньше свободы, чем можно ожидать от ARPG", с малым количеством оригинальных идей в бою и устаревшим дизайном миссий. Gamereactor UK прямо называет боевую систему одним из недостатков проекта.
Gamekult в своей резкой рецензии называет игру "шизофреничной" и "слишком амбициозной для своего бюджета, но слишком робкой для своей вселенной", заключив, что "эта мечта не пережила свет дня". При этом некоторые обозреватели, как и IGN, видят в Bloodlines 2 отголоски очарования оригинала, отмечая ее уникальность, несмотря на все недостатки.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 предстаёт перед игроками не как триумфальное возвращение, а как сложный, неоднозначный проект. Она, вероятно, разочарует тех, кто ждал революции в жанре, но может найти свою аудиторию среди поклонников вселенной World of Darkness, готовых мириться с техническими и геймлейными недостатками ради сильной истории и мрачной атмосферы вампирского мира.
Журналистам верить - себя не уважать
Ну собственно примерно таких оценок и дешь от сомнительнвх игростроев
67 баллов это уровень трешака по нынешним меркам
если есть отличный сюжет и интересно играть + норм оптимизация, плевать на устарелость геймплея, это чисто личные хотелки каждого
Чё тогда у борды 4 оценка 85 баллов?
Ты наверно понимаешь есть кто заносит бабло ,а есть у кого его нет)))
Денег им не дали?
Просто не дали чемоданы можно подождать оценку от игроков
Судя по отзывом, в целом все норм, атмосфера и сюжет даже хорошие, одно плохо - ГЕЙМПЛЕЙ.
Собственно в ИГРЕ плохой ГЕЙМплей.
Я готов мириться с типовым сюжетом, так себе атмосферой, устаревшей графикой, но геймплей то е-мое должен быть минимум хорошим, иначе это не игра собственно...
фактишь бро.
Как будто есть игры про вампиров с нормальным геймплеем и интересными механиками, такой сеттинг шикарный, столько можно оригинальных механик и элементов придумать а нормальных игр просто нет.
Арканы могли бы шикарную игру про вампиров сделать, с тонной интересных способностей и тонной вариантов и способов прохождения, но они клепают какую то хернь, или кто нибудь из других разрабов сделал хотя бы игру с стиле Блейда с качественной боевкой и нормальной системой повреждения.
Бладрейн, не? Для своего времени хорошие были слешеры.
Да и вампиры уже не в тренде.
Я же пишу про сегодня, Blood Rayne вышла больше 20 лет назад, опять же боевка для того времени наверно бала нормальная, но сейчас это смотрится максимально топорно, криво и деревянно, не так давно скачивал вторую часть так играть невозможно.
Когда вышел Terminal Cut переиграл, первая не особо, а вторая норм, да и музончик вывозит. Только копипастные задания надоедают по типу набросай в дробилку N-тушек.
А про сейчас уже сказал. В тренде биполярные трудности, а не вампиры. Раньше фильмов про вампиров пачками выпускали, даже наши подключились: «Городецкий не тужит, водочку глушит, с вампирами дружит»
Ой да ладно, вспомните как встречали первую часть на релизе ))
Отлично её встречали , все ругали исключительно обилие багов .