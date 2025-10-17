Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила смешанные отзывы с оценкой 67 баллов на Metacritic

Сегодня критики опубликовали оценки долгожданной ролевой игры Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от студии The Chinese Room, однако ее прием оказался неоднозначным. На момент релиза агрегатор Metacritic присвоил проекту средний балл 67 на основе 19 рецензий. Игра, пережившая многолетнюю и полную трудностей разработку, получила как похвалу за сюжет и атмосферу, так и критику за устаревший геймплей и технические несовершенства.

Gamereactor UK - 80 баллов

Gameblog.fr - 80 баллов

Multiplayer.it - 80 баллов

PC Gamer - 78 баллов

MGG - 75 баллов

Vandal - 75 баллов

Wccftech - 70 баллов

IGN - 70 баллов

Game Rant - 70 баллов

Dexerto - 60 баллов

PCGamesN - 50 баллов

Eurogamer - 40 баллов

Gamekult - 40 баллов

Многие издания сошлись во мнении, что главным достоинством Bloodlines 2 является ее нарративная составляющая. Gamereactor UK отмечает, что "история сильна, персонажи хороши, а атмосфера становится тем лучше, чем дольше играешь". Аналогично, MGG хвалит игру как "хорошую повествовательную игру с очень хорошо прописанным сюжетом и персонажами", которые было интересно открывать для себя.

Критика в основном сфокусирована на игровом процессе. Vandal пишет, что в геймплее "гораздо меньше свободы, чем можно ожидать от ARPG", с малым количеством оригинальных идей в бою и устаревшим дизайном миссий. Gamereactor UK прямо называет боевую систему одним из недостатков проекта.

Gamekult в своей резкой рецензии называет игру "шизофреничной" и "слишком амбициозной для своего бюджета, но слишком робкой для своей вселенной", заключив, что "эта мечта не пережила свет дня". При этом некоторые обозреватели, как и IGN, видят в Bloodlines 2 отголоски очарования оригинала, отмечая ее уникальность, несмотря на все недостатки.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 предстаёт перед игроками не как триумфальное возвращение, а как сложный, неоднозначный проект. Она, вероятно, разочарует тех, кто ждал революции в жанре, но может найти свою аудиторию среди поклонников вселенной World of Darkness, готовых мириться с техническими и геймлейными недостатками ради сильной истории и мрачной атмосферы вампирского мира.