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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 2-й квартал 2025 г.
Экшен, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.9 430 оценок

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила возрастной рейтинг Mature 17+ от ESRB

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, организация ESRB выставила возрастной рейтинг предстоящей Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive.

Игра получила возрастной рейтинг Mature 17+ из-за наличия крови и жестокости, интенсивного насилия, откровенных тем и непристойной лексики. Так же в игре присутствуют кровавые сцены с обезглавливанием и насаживанием врагов на кол.

Получение возрастного рейтинга намекает на то, что релиз игры уже не за горами. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

54
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Moorchik

"Насаживание врагов на кол" в последнее время стало звучать крайне двусмысленно... Но, надеюсь, что имеется в виду всё же классический вариант аля Цепеш.

17
PVV DIT

Тут современность, поэтому на кол вполне могут "насаживать" двусмысленно, сначала на кожаный, потом осиный)

-2
Vlad_Cepesh

Наверное

-1
CRAZY rock GAME

Это конечно офигенно что она скоро выходит но геймплей то хоть покажут за 3 года и того больше сколько ее создают

4
K0t Felix

На Summer Game Fest наверно игровой процесс покажут

-1
HiRuKo14

Я не верю что это игра уже наконец выйдет, её показали аж в 2020 году, и тогда геймплей был, ну более менее нормальным, графика была слабой, но ожиданий никто не завышал, потом выкатили больше роликов где игра стала более весёлой и яркой с интересными персонажами, если судить по трейлеру, ну и казалось бы стало получше, можно выпускать игру, была бы средненькой нормальной игрой, 1 часть вообще сломана везде где только можно и народу все ровно она понравилась, 2 часть тоже нашла бы аудиторию.

Но прошло уже 5 лет, геймплей из того что показывали стал каким-то немного анимешным, графика ещё больше устарела, и неужели стоило так долго тянуть резину с выходом игры? Я понимаю есть производственный ад, но у всего должен быть свой предел, об игре даже не было нормальной информации всё это время, а теперь вдруг оказывается что игра скоро выйдет, но никто об этом даже нормально не узнает и нужна ли будет вообще игра после стольких лет разработки.

1
Max Rolens

Игра в которой я буду играть за лесбуху, что к слову норм для вампиров маскарад ))

0
ДаДжи

это игра про лезбух?

0
Пользователь ВКонтакте

учитывая как долго всё это дело делается и насколько "много"(нет разумеет) деталей о проекте кроме того что "вот опять перенесли" "вот там кто-то сменился кем-то" "вот там опять непонятно что стряслось" у меня уже тупо даже надежда отправилась в посмертное путешествие на кладбище в отношении этого проекта...
лучше б реально, в эпоху бесконечных ремейков взяли бы, да облагородив острые углы выпустили бы качественный и полноценный ресастер первого маскарада, желательно с привлечением на роль консультанта и координатора кого-нибудь из команды разработки оригинала... // Иван Марков

0
vadutc

первый маскарад ,надеюсь ты имеешь ввиду redemption,она намного легендарней.

1
Doctor_Zloi

А точной датой выхода не обзавелась?)))

0
K0t Felix

Летом наверно релиз

-1
Egik81

Лучшебы не рейтингом пиарщики кормили а выходом и без того долгостроя...

0
Мистер Дим безликий

А что делает Йенифер из ведьмака в вампирах?

-1
Floww

Таскается вместе с Цири по параллельным мирам

-1
EvgeniiV

Ждём , наверное будет супер игра

-1
Demag0g

Пукич

-1
Шрек и осел vs CD Project

17+

-1
Real Slim Shady

Эх, первую часть лучше бы ремейкнули, а то все её хвалят, но из-за своей старости и никудышности в неё невозможно серьезно сесть и поиграть, из-за кривого управления, плохой графики.

-2
MadPyramus

Я играл, кое-как прошёл. Но это было ещё лет 5-6 назад. Вот другие игры хотелось бы, те которые за 2000-2005. Вот в них уже реально трудно играть. Хотя есть и исключения, например первый Ведьмак 2007 года, с нереально кривым попаданием по врагам.

-3
Real Slim Shady MadPyramus

да не хотят ремейки делать, не знаю почему. Старых фанатов обрадует, и новыми заведутся, а то в том виде я не могу играть, ну просто это уже как похлебка на фоне каких нибудь торжественных блюд с красивой обложкой.

1
MadPyramus Real Slim Shady

Они боятся что старое перплюнет новое) А на таком уровне они клепать не смогут, потому не лезут. Разве что некоторые на одних только ремейках и пытаются выехать, как Капком, или те челы с Сайлент Хиллом, где уже следующая часть намечается. Улучшить старое ещё можно, но создать абсолютно новое - нехилый талант нужен. А в мире корпоратов сейчас, талант стоит ровно столько, скольно нагенерирует хайпа. С идейными визионерами сейчас никто рисковать не хочет, кинцо для массы - другое дело. По типу Бога Войны, и Последних из Нас.

0
Real Slim Shady MadPyramus

ну если взять пример, мне лично ремейк мафии первой зашел, так как я низачто на свете не стал бы проходить в 2024 году это старье в том виде в котором она была, не интересовался мнением фанатов по этому ремейку, но если приходится выбирать между идеальным, но уже устаревшим оригиналом и ремейком средней паршивости - я выберу ремейк, так как его я по крайне мере сыграю.

0
MadPyramus Real Slim Shady

В принципе согласен, но ремейк тоже надо уметь сделать, не абы как. Видать, самые верняковые варианты уже были ремейкнуты и ремастернуты. Остальное в риск. Кто знает что там с новой частью мафии будет, или ведьмаком, у поляков всё неоднозначно, но всё-же лучше чем у остальной части западнее. Я б только им доверил делать ремейки.

0
Андрей Ккккк

А она что ли выйдет когда то? Еще вроде геймплея так и не показали, только восхитительные дневники разрабов.

-2
Пользователь ВКонтакте

Из долгостроев ничего хорошего не получается. Проверено и подтверждено неоднократно // Артем Мордвинов

-3
ЛехаДезертир

Проверяльщик)

-1