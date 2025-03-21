Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила возрастной рейтинг Mature 17+ от ESRB

Как стало известно, организация ESRB выставила возрастной рейтинг предстоящей Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive.

Игра получила возрастной рейтинг Mature 17+ из-за наличия крови и жестокости, интенсивного насилия, откровенных тем и непристойной лексики. Так же в игре присутствуют кровавые сцены с обезглавливанием и насаживанием врагов на кол.

Получение возрастного рейтинга намекает на то, что релиз игры уже не за горами. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.