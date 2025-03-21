Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 получила возрастной рейтинг Mature 17+ от ESRB

Как стало известно, организация ESRB выставила возрастной рейтинг предстоящей Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 от The Chinese Room и Paradox Interactive.
Игра получила возрастной рейтинг Mature 17+ из-за наличия крови и жестокости, интенсивного насилия, откровенных тем и непристойной лексики. Так же в игре присутствуют кровавые сцены с обезглавливанием и насаживанием врагов на кол.
Получение возрастного рейтинга намекает на то, что релиз игры уже не за горами. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
"Насаживание врагов на кол" в последнее время стало звучать крайне двусмысленно... Но, надеюсь, что имеется в виду всё же классический вариант аля Цепеш.
Тут современность, поэтому на кол вполне могут "насаживать" двусмысленно, сначала на кожаный, потом осиный)
Наверное
Это конечно офигенно что она скоро выходит но геймплей то хоть покажут за 3 года и того больше сколько ее создают
На Summer Game Fest наверно игровой процесс покажут
Я не верю что это игра уже наконец выйдет, её показали аж в 2020 году, и тогда геймплей был, ну более менее нормальным, графика была слабой, но ожиданий никто не завышал, потом выкатили больше роликов где игра стала более весёлой и яркой с интересными персонажами, если судить по трейлеру, ну и казалось бы стало получше, можно выпускать игру, была бы средненькой нормальной игрой, 1 часть вообще сломана везде где только можно и народу все ровно она понравилась, 2 часть тоже нашла бы аудиторию.
Но прошло уже 5 лет, геймплей из того что показывали стал каким-то немного анимешным, графика ещё больше устарела, и неужели стоило так долго тянуть резину с выходом игры? Я понимаю есть производственный ад, но у всего должен быть свой предел, об игре даже не было нормальной информации всё это время, а теперь вдруг оказывается что игра скоро выйдет, но никто об этом даже нормально не узнает и нужна ли будет вообще игра после стольких лет разработки.
Игра в которой я буду играть за лесбуху, что к слову норм для вампиров маскарад ))
это игра про лезбух?
учитывая как долго всё это дело делается и насколько "много"(нет разумеет) деталей о проекте кроме того что "вот опять перенесли" "вот там кто-то сменился кем-то" "вот там опять непонятно что стряслось" у меня уже тупо даже надежда отправилась в посмертное путешествие на кладбище в отношении этого проекта...
лучше б реально, в эпоху бесконечных ремейков взяли бы, да облагородив острые углы выпустили бы качественный и полноценный ресастер первого маскарада, желательно с привлечением на роль консультанта и координатора кого-нибудь из команды разработки оригинала... // Иван Марков
первый маскарад ,надеюсь ты имеешь ввиду redemption,она намного легендарней.
А точной датой выхода не обзавелась?)))
Летом наверно релиз
Лучшебы не рейтингом пиарщики кормили а выходом и без того долгостроя...
А что делает Йенифер из ведьмака в вампирах?
Таскается вместе с Цири по параллельным мирам
Ждём , наверное будет супер игра
Пукич
17+
Эх, первую часть лучше бы ремейкнули, а то все её хвалят, но из-за своей старости и никудышности в неё невозможно серьезно сесть и поиграть, из-за кривого управления, плохой графики.
Я играл, кое-как прошёл. Но это было ещё лет 5-6 назад. Вот другие игры хотелось бы, те которые за 2000-2005. Вот в них уже реально трудно играть. Хотя есть и исключения, например первый Ведьмак 2007 года, с нереально кривым попаданием по врагам.
да не хотят ремейки делать, не знаю почему. Старых фанатов обрадует, и новыми заведутся, а то в том виде я не могу играть, ну просто это уже как похлебка на фоне каких нибудь торжественных блюд с красивой обложкой.
Они боятся что старое перплюнет новое) А на таком уровне они клепать не смогут, потому не лезут. Разве что некоторые на одних только ремейках и пытаются выехать, как Капком, или те челы с Сайлент Хиллом, где уже следующая часть намечается. Улучшить старое ещё можно, но создать абсолютно новое - нехилый талант нужен. А в мире корпоратов сейчас, талант стоит ровно столько, скольно нагенерирует хайпа. С идейными визионерами сейчас никто рисковать не хочет, кинцо для массы - другое дело. По типу Бога Войны, и Последних из Нас.
ну если взять пример, мне лично ремейк мафии первой зашел, так как я низачто на свете не стал бы проходить в 2024 году это старье в том виде в котором она была, не интересовался мнением фанатов по этому ремейку, но если приходится выбирать между идеальным, но уже устаревшим оригиналом и ремейком средней паршивости - я выберу ремейк, так как его я по крайне мере сыграю.
В принципе согласен, но ремейк тоже надо уметь сделать, не абы как. Видать, самые верняковые варианты уже были ремейкнуты и ремастернуты. Остальное в риск. Кто знает что там с новой частью мафии будет, или ведьмаком, у поляков всё неоднозначно, но всё-же лучше чем у остальной части западнее. Я б только им доверил делать ремейки.
А она что ли выйдет когда то? Еще вроде геймплея так и не показали, только восхитительные дневники разрабов.
Из долгостроев ничего хорошего не получается. Проверено и подтверждено неоднократно // Артем Мордвинов
Проверяльщик)