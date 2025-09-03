Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 позволит вам манипулировать врагами, заставляя их сражаться друг с другом

В новом трейлере Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 раскрываются способности клана Вентру, включая способность контролировать разум врагов и заставлять их сражаться друг с другом.

Клан Вентру, также известный как Клан Королей, часто правит сообществами вампиров в городах по всему Миру Тьмы. Этому помогает их сверхъестественные способности контроля над разумом, которые включают как тонкие методы очарования людей, превращения их в союзников, так и прямое принуждение людей делать то, что они говорят.

Трейлер клана Вентру на YouTube-канале World of Darkness продемонстрировал, как эта более экшен-ориентированная игра адаптировала способности клана. Среди них — влияние на мысли врагов, заставляющее их рассматривать союзников как цели.

В трейлере показано, как клан Вентру использует такие способности, как «Смертельный указ», заставляющий врагов покончить с собой, «Одержимость», позволяющая вампиру видеть глазами противника и заставлять его атаковать, и «Массовое манипулирование», которое не позволяет группе врагов атаковать.

В распоряжении Вентру не только наступательные способности: они могут использовать «Облачную память», чтобы заставить врага забыть о них, «Мраморную плоть», чтобы уменьшить урон, и «Устойчивость», чтобы увеличить восстановление здоровья при питье крови. Облачная память особенно полезна в сеттинге, где существование вампиров должно храниться в тайне.

Более непрямой стиль игры, предлагаемый Вентру, очень полезен для тех, кто предпочитает скрытность, поскольку им не приходится пачкать руки. Это соответствует их принципам в настольной игре: Вентру позиционируют себя как монархи, и королю или королеве не нужно убивать кого-то лично, поскольку они заставляют других выполнять грязную работу за них.