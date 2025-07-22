Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 стала главной темой нового журнала Game Informer

Пресса лично посетила студию The Chinese Room и взяла интервью у разработчиков, поделившись впечатлением от своей игры в дев-билд.
Ждем подробностей с самого журнала в ближайшее время, так как авторы рассказали о системе прогрессии, диалогах, создании персонажа и многих других геймплейных элементах.
Релиз судя по словам журналистов, все еще намечен на октябрь, но без конкретной даты.
Думаю на релизе игра будет не плоха, видел недавний геймплей, игра выглядит хорошо, ничего более крутого про вампиров и вампирских механик вы не увидите, аналогов нет. Думаю к релизу до полируют и будет в полне играбельна.
Тот путь, что прошла игра ей крайне трудно будет дотянуться хотя б до уровня: «ну нормально, принципе» просто потому, что есть легендарная первая игра и колоссальный лор. Игру уже хоронят из-за ряда сомнительных решений по трейлерам, а когда она выйдет, то рассматривать ее будут под микроскопом