Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 стала главной темой нового журнала Game Informer

Пресса лично посетила студию The Chinese Room и взяла интервью у разработчиков, поделившись впечатлением от своей игры в дев-билд.

Ждем подробностей с самого журнала в ближайшее время, так как авторы рассказали о системе прогрессии, диалогах, создании персонажа и многих других геймплейных элементах.

Релиз судя по словам журналистов, все еще намечен на октябрь, но без конкретной даты.