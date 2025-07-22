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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 октябрь 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.9 459 оценок

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 стала главной темой нового журнала Game Informer

Solstice Solstice

Пресса лично посетила студию The Chinese Room и взяла интервью у разработчиков, поделившись впечатлением от своей игры в дев-билд.

Ждем подробностей с самого журнала в ближайшее время, так как авторы рассказали о системе прогрессии, диалогах, создании персонажа и многих других геймплейных элементах.

Релиз судя по словам журналистов, все еще намечен на октябрь, но без конкретной даты.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Brainstoun

Думаю на релизе игра будет не плоха, видел недавний геймплей, игра выглядит хорошо, ничего более крутого про вампиров и вампирских механик вы не увидите, аналогов нет. Думаю к релизу до полируют и будет в полне играбельна.

3
Zodyak

Тот путь, что прошла игра ей крайне трудно будет дотянуться хотя б до уровня: «ну нормально, принципе» просто потому, что есть легендарная первая игра и колоссальный лор. Игру уже хоронят из-за ряда сомнительных решений по трейлерам, а когда она выйдет, то рассматривать ее будут под микроскопом