Вампирская ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 пропустит Gamescom 2024

Несмотря на предстоящий осенний релиз, Paradox Interactive не будет показывать Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 на выставке Gamescom 2024, а значит, на мероприятии не будет никаких новостей, связанных с игрой. Это отсутствие спровоцировало предположения о возможной задержке релиза ожидаемой игры.
После перезапуска производства и передачи игры новой студии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 обрела второе дыхание, но лишь на время. Первые геймплейные кадры вызвали некоторые опасения, а более длинный отрывок геймплея показал игру, не определившуюся с точки зрения идентичности и практически совершенно не связанную с исходной концепцией проекта.
Затем разработчики выпустили несколько сухих презентаций кланов, интересы которых может представлять наш персонаж, а также несколько дневников разработчиков, знакомящих с различными аспектами игрового процесса. После чего наступило полное молчание, которое и по сегодняшний день не нарушено ни одним официальным заявлением о грядущем осеннем релизе Bloodlines 2.
Более того, как сообщается, британская компания-разработчик The Chinese Room, ответственная за создание игры, пострадала от сокращений в Sumo Digital, владеющей ею с 2018 года. Работы лишились несколько специалистов разного уровня, в том числе старший программист Адам Мередит, специалист по освещению Фредди Питчер и Арон Ле Брей. Увольнение последнего, в частности, может сильно повлиять на производство игры, поскольку он был ведущим режиссером Bloodlines 2.
Вероятно, после выхода Still Wakes the Deep некоторые из сотрудников пополнили ряды разработчиков вампирской RPG, но если судить об их мастерстве по вышеупомянутой игре, то Bloodlines 2 лучше провести в производстве еще несколько долгих месяцев.
Планы по выпуску в этом году явно были слишком оптимистичны, удивлюсь если переноса не будет
Страдалица. Очень жду игру. Ибо сколько она уже перенесла и в производственном аду побывала и ее вроде оттуда вернули. Теперь вот прячут от демонстрации снова. Остаётся надеется что в производственный ад не вернут по итогу.
А зачем её в принципе ждать? Чтобы разочароваться? Так можно начинать прямо сейчас, потому что они не смогут сделать игру на уровне оригинала от Тройки.
Еще один ждалкер........ Ладно, лучше подождать, чем потом гуано получить
Подождёшь, и всё-равно получишь) Коцентрированное, настоявшееся, выдержанное как виски)
если учесть через сколько рук прошла эта игра и современную конъюнктуру переписывания сценариев, даже надеяться на равное гениальной первой части не стоит.
Думаю единственно чем лучше будет это спецэффектами и графикой в остальном 1 часть будет лучше
Она уже сама пропущена.
пропустит и никогда не выйдет в свет
С самого анонса купил по предзаказу. Интересно, мои внуки поиграют?
Решили побороться со вторым Сталкером по количеству переносов? // Кейт Фостер
Ну, новые авторы вроде действительно что-то делают. И лучше пусть переносят, чем недоделку выпустят.
Ага, недоделка 100% хуже посредственности над которой они постараюстся ещё пару лет)
Хуже. Я сомневаюсь, что они повторят успех прошлой игры, но может хотя бы хороший середнячок у нас будет.