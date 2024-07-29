Вампирская ролевая игра Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 пропустит Gamescom 2024

Несмотря на предстоящий осенний релиз, Paradox Interactive не будет показывать Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 на выставке Gamescom 2024, а значит, на мероприятии не будет никаких новостей, связанных с игрой. Это отсутствие спровоцировало предположения о возможной задержке релиза ожидаемой игры.

После перезапуска производства и передачи игры новой студии Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 обрела второе дыхание, но лишь на время. Первые геймплейные кадры вызвали некоторые опасения, а более длинный отрывок геймплея показал игру, не определившуюся с точки зрения идентичности и практически совершенно не связанную с исходной концепцией проекта.

Затем разработчики выпустили несколько сухих презентаций кланов, интересы которых может представлять наш персонаж, а также несколько дневников разработчиков, знакомящих с различными аспектами игрового процесса. После чего наступило полное молчание, которое и по сегодняшний день не нарушено ни одним официальным заявлением о грядущем осеннем релизе Bloodlines 2.

Более того, как сообщается, британская компания-разработчик The Chinese Room, ответственная за создание игры, пострадала от сокращений в Sumo Digital, владеющей ею с 2018 года. Работы лишились несколько специалистов разного уровня, в том числе старший программист Адам Мередит, специалист по освещению Фредди Питчер и Арон Ле Брей. Увольнение последнего, в частности, может сильно повлиять на производство игры, поскольку он был ведущим режиссером Bloodlines 2.

Вероятно, после выхода Still Wakes the Deep некоторые из сотрудников пополнили ряды разработчиков вампирской RPG, но если судить об их мастерстве по вышеупомянутой игре, то Bloodlines 2 лучше провести в производстве еще несколько долгих месяцев.