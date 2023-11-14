Вторым играбельным классом в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 стали Тремеры

Разработчики из студии The Chinese Room продолжают знакомить нас с мрачным внутриигровым миром Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, раскрывая новые подробности о классной системе. Сегодня они решили познакомить игроков со вторым из четырёх играбельных классов. Им станет клан магов, заклинателей и колдунов — Тремеры, которые хорошо знакомы по оригинальной игре.
Клан Тремеров объединяет в себе высшее сословие вампиров. Там часто встречаются ученые, академики, исследователи и другая интеллигенция с острым умом. Как истинные ценители знаний, они одержимы кровью и vitae - вампирской кровью - больше, чем другие кланы. За время существования клана они научились превращать кровь в жилах врагов или свою собственную в смертоносное оружие, что пугает многих.
Играя за Тремера, вы сможете использовать свои магические способности, чтобы управлять своей кровью и кровью врагов. Этот стиль игры позволяет держать дистанцию в бою, заставлять врагов кричать в агонии, когда вы кипятите их кровь, превращать свою vitae в снаряды или даже вырывать кровь из их вен.
Напомним, ранее авторы сообщили, что игроки в качестве игрового класса также смогут выбрать клан Бруха.
Выход Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 2024 год.
Триммеры
Главный вопрос так и остался без ответа. Нам не сказали, сможем ли мы опять пообщаться с дорожным знаком.
будут заботливо вести за ручку по всему сюжету. за такой короткий срок они должны город отстроить в пару километров и сюжет хотя бы на 3 нацарапать. а по кривым мордам лица и их движениям становится ясно что все печальнинько
Третий будет Вентру или Тореадор.
Может Гангрел, Носферату или Малкавиан выбор пока есть))). У последних кстати самые крутые диалоги в первой части были.
Возможно Малки будут в ДЛС.
Носферату кстати, да, судя по Артем одежды, вполне реальный вариант Клана. Да и в 5 редакции они не уроды внешне.
Убогость какая-то, в первой бладлайнс тремеры круче выглядят блин, как и бруха
Надеюсь малки будут обожаю этот психованный и одновременно гениальный клан
Какая разница если все ранво еще год ждать этот хлам)
Треморы
Высшее сословие это Вентру
Не плохо выглядит
плохо выглядит. даже если сравнить с тем что показывали прошлые разработчики
Я бы сказал, непонятно как это выглядит. В январе вроде геймплей покажут.