Вторым играбельным классом в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 стали Тремеры

Разработчики из студии The Chinese Room продолжают знакомить нас с мрачным внутриигровым миром Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, раскрывая новые подробности о классной системе. Сегодня они решили познакомить игроков со вторым из четырёх играбельных классов. Им станет клан магов, заклинателей и колдунов — Тремеры, которые хорошо знакомы по оригинальной игре.

Клан Тремеров объединяет в себе высшее сословие вампиров. Там часто встречаются ученые, академики, исследователи и другая интеллигенция с острым умом. Как истинные ценители знаний, они одержимы кровью и vitae - вампирской кровью - больше, чем другие кланы. За время существования клана они научились превращать кровь в жилах врагов или свою собственную в смертоносное оружие, что пугает многих.

Играя за Тремера, вы сможете использовать свои магические способности, чтобы управлять своей кровью и кровью врагов. Этот стиль игры позволяет держать дистанцию в бою, заставлять врагов кричать в агонии, когда вы кипятите их кровь, превращать свою vitae в снаряды или даже вырывать кровь из их вен.

Напомним, ранее авторы сообщили, что игроки в качестве игрового класса также смогут выбрать клан Бруха.

Выход Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 запланирован на 2024 год.