Вышел новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный клану Ласомбра

Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 представили новый геймплейный трейлер, посвященный клану Ласомбра. Изначально этот клан планировался как платное дополнение, но после массовой критики издатель включил его в базовое издание игры.
Представители клана Ласомбра специализируются на скрытности: их уникальная способность позволяет им маскироваться в тенях, становясь практически невидимыми во время охоты. Кроме того, вампиры этого клана могут создавать теневые ловушки, мгновенно перемещаться между тенями и перемещать жертв в особое измерение, где существуют только они и те, кого коснулась их тень.
Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
ешкин коте ,графон хуже гта 4 какой же к.л
Гта у нас меритель графона нынче?
Не буду писать, что у вампиров крутая графика, но писать что графика хуже чем в гта 4.... Тебе бы к окулисту сходить.
Сделайте ему клизму от слепоты...
Как в первой матрице
Скукота
Учитывая, что РПГ - предположу 1-й вариант...
че то делают 😮