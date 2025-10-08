Вышел новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный клану Ласомбра

Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 представили новый геймплейный трейлер, посвященный клану Ласомбра. Изначально этот клан планировался как платное дополнение, но после массовой критики издатель включил его в базовое издание игры.

Представители клана Ласомбра специализируются на скрытности: их уникальная способность позволяет им маскироваться в тенях, становясь практически невидимыми во время охоты. Кроме того, вампиры этого клана могут создавать теневые ловушки, мгновенно перемещаться между тенями и перемещать жертв в особое измерение, где существуют только они и те, кого коснулась их тень.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.