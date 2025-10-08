ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 533 оценки

Вышел новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный клану Ласомбра

AceTheKing AceTheKing

Создатели Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 представили новый геймплейный трейлер, посвященный клану Ласомбра. Изначально этот клан планировался как платное дополнение, но после массовой критики издатель включил его в базовое издание игры.

Представители клана Ласомбра специализируются на скрытности: их уникальная способность позволяет им маскироваться в тенях, становясь практически невидимыми во время охоты. Кроме того, вампиры этого клана могут создавать теневые ловушки, мгновенно перемещаться между тенями и перемещать жертв в особое измерение, где существуют только они и те, кого коснулась их тень.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  9
antiRed

ешкин коте ,графон хуже гта 4 какой же к.л

-zotik-

Гта у нас меритель графона нынче?

RPG fan of games

Не буду писать, что у вампиров крутая графика, но писать что графика хуже чем в гта 4.... Тебе бы к окулисту сходить.

Сонный Джо

Сделайте ему клизму от слепоты...

ZeYaT00La

Как в первой матрице

Апостлс

Скукота

Vurdalak

Учитывая, что РПГ - предположу 1-й вариант...

Vurdalak

че то делают 😮