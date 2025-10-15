Вышел новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный клану Тореадоров

Студия The Chinese Room, создатели предстоящей Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, представили трейлер, посвящённый Тореадорам, одному из играбельных кланов вампиров.
Изначально этот клан позиционировался как дополнительный платный контент, однако после негативной реакции сообщества создатели изменили решение и сделали его доступным бесплатно.
Магия Тореадоров носит пассивный характер: они не способны превращаться в летучих мышей или поджигать врагов, однако прекрасно владеют искусством манипуляции, умеют очаровывать людей и заставлять их сражаться на своей стороне.
Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
мож 30 гигов это прикол? и игра весить будет 100 почти ....ну 30 гигов это супер короткая игра
Весом продолжительность игры вообще никак не определяется.
Секиро 11гб кста
Сейчас прохожу Final Fantasy V в версии Advance (на Anbernic RG35xx SP, кто знает, тот знает). Игра весит около 1.5мб. А продолжительность только сюжета, около 30 часов. Короткая ли это игра? Ни разу. И как видно, не весит под 100гб. Понятное дело, что игра из другой эпохи, но вес не влияет на продолжительность
