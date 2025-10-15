Вышел новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный клану Тореадоров

Студия The Chinese Room, создатели предстоящей Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, представили трейлер, посвящённый Тореадорам, одному из играбельных кланов вампиров.

Изначально этот клан позиционировался как дополнительный платный контент, однако после негативной реакции сообщества создатели изменили решение и сделали его доступным бесплатно.

Магия Тореадоров носит пассивный характер: они не способны превращаться в летучих мышей или поджигать врагов, однако прекрасно владеют искусством манипуляции, умеют очаровывать людей и заставлять их сражаться на своей стороне.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.