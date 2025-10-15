ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.6 541 оценка

Вышел новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, посвященный клану Тореадоров

AceTheKing AceTheKing

Студия The Chinese Room, создатели предстоящей Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, представили трейлер, посвящённый Тореадорам, одному из играбельных кланов вампиров.

Изначально этот клан позиционировался как дополнительный платный контент, однако после негативной реакции сообщества создатели изменили решение и сделали его доступным бесплатно.

Магия Тореадоров носит пассивный характер: они не способны превращаться в летучих мышей или поджигать врагов, однако прекрасно владеют искусством манипуляции, умеют очаровывать людей и заставлять их сражаться на своей стороне.

Релиз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 состоится 21 октября 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

ThoughtfulGerardo

мож 30 гигов это прикол? и игра весить будет 100 почти ....ну 30 гигов это супер короткая игра

Spillik

Весом продолжительность игры вообще никак не определяется.

vadutc

Секиро 11гб кста

PolGhost

Сейчас прохожу Final Fantasy V в версии Advance (на Anbernic RG35xx SP, кто знает, тот знает). Игра весит около 1.5мб. А продолжительность только сюжета, около 30 часов. Короткая ли это игра? Ни разу. И как видно, не весит под 100гб. Понятное дело, что игра из другой эпохи, но вес не влияет на продолжительность

CRAZY rock GAME

Может и норм игра будет, но чего то смахивает на GhostWire Tokyo

Страйф

Где носферату суки

ДаДжи

нигеры вампиры

MadPyramus
Leon 75

Ну сколько уже можно?

Ни как не родят проект.

Чую что если и родят, то родят полную чушь, ни то что первая часть которую я разов 5 точно перепроходил и каждый раз с удовольствием.

Scorpion_GamePlay

Так, лучший клан. Женщины без лифчиков. Ссосутся.

WerGC

на следующей недели посмотрим какие там вампиры

