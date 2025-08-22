ЧАТ ИГРЫ
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 21.10.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Ужасы, От первого лица
7.7 489 оценок

Журналист PC Gamer раскритиковал Paradox Interactive за платные DLC-кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

AceTheKing AceTheKing

Журналист PC Gamer, опробовавший DLC-кланы Ласомбра и Тореадор в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, раскритиковал решение издателя в лице Paradox Interactive сделать эти фракции платными.

По его мнению, кланы являются фундаментальной частью игрового процесса — они определяют стиль прохождения, уникальные способности и даже диалоговые опции, что делает их аналогом классов в RPG.

Ласомбра с их "гламурным сатанизмом" предлагают механику теней для телепортации и создания ловушек, а Тореадор делают ставку на соблазнение и контроль сознания противников. Оба клана глубоко интегрированы в сюжет и политику вампирского общества Сиэтла.

Обозреватель считает несправедливым, что столь значимый элемент вынесен в премиум-издание и отдельное DLC Shadows & Silk, особенно учитывая, что контент разрабатывался параллельно с основной игрой. По его мнению это создаёт опасный прецедент монетизации ключевых механик.

Релиз Bloodlines 2 состоится 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

North235

Я в целом не особо жалую пиратство игр, но, за такой огрызок - только скачивание с торрента, там сразу все длс будут входить. Таким макаром, в каком-нибудь новом TES дадут поиграть за 1-2 расы, а остальные докупать надо будет.

22
Emeraldfarer

Бери выше. Прокатиться в повозке до очередного первого сюжетного квеста. Каждый последующий - от 2$.

4
North235 Emeraldfarer

Вот-вот. Нет уж, нафиг.

2
Emeraldfarer North235

Апогеем этой тенденции станет момент, когда разраб будет требовать с игроков деньги на свою ААА - игру, а потом попросит их же её купить за 80$.

1
Rio17

С таким отношением только через торрент поиграю

5
В_о_л_ь_к_а

Paradox Interactive критиковать за распил на множество DLС? Ну у них такой производственный подход, по сути сериальный. Финансово это более безопасно, да и для конечного пользователя хорошо, т.к. если игра удачная, то он получит множество DLС (и из тех что вошли в плановый список и из тех что из него изначально были убраны). Если ему игра/идея не зашла, ну так и всё.

3
nemsis94

Я согласен с играми песочницами, такие как крусайдер кингс, стеларис и тд. Там можно придумывать много интересных вещей. Но сюжетные игры, где жанр ЭКШЕН-рпг, где дай бог твои выборы повлияют на три-пять концовок. Это уже перебор

3
ReinTerios

Распил на множество ДЛЦ после релиза игры еще можно понять. Но тут они начали распил буквально с релиза, отрезали кусок игры и продают его за дополнительную цену. Парадоксы не инди компания, чтобы им такое спускать с рук и если такая практика получит охват, то скоро мы начнем получать ДЛЦ на релизе, где за дополнительную цену будут продавать что-то куда более существеннее чем просто дополнительные расы.

3
Алекс Рейлор

Зато Тремер в базе, надеюсь, их тоже хорошо интегрировали, давно хотел за вампира-мага погонять.

2
Рио Фокс

В 5-ке ты играть за них немного разочаруешься. С другой стороны, если судить по геймплею боёвки, что показывали ранее, думаю, большинство ими играть и будут.

ClammyUlmace

"Оба клана глубоко интегрированы в сюжет и политику вампирского общества Сиэтла"

С чего этот "журналист" это взял? Он прошёл всю игру от начала до конца?

2
nemsis94

Про сюжет я согласен с вами, а вот с политикой Сиэтла тут он прав. Потому что у каждого клана свои взгляды на города.

1
ClammyUlmace nemsis94

Возможность играть за клан и присутствие клана в игре это ведь немного разные вещи, не так ли?

1
nemsis94 ClammyUlmace

А я и не разделял. Я говорю, что журналист прав, по поводу политики вампирского общества.

1
DarkLordZetrax

В принципе... Не удивлен, скорее всего тоже будет распилено на кучу контента что они будут предлагать подписку...

2
ClammyUlmace

Если Hearts of Iron IV на релизе был распилен на кучу контента, то почему дополнение No Step Back вышло более 5 лет спустя. Наверно, что бы никто не догадался, да?;)))

1
K0t Felix

Игру по частям продают. Не годится

1
bohdan2015

Не зря эмоции со средним пальцем добавляли в Outlast Trials (до и после испытания), там врагам не покажешь, зато чему-то научат как в этой ситуации:D

1
Ahsis69

Им просто лень делать длс поэтому нужно было что то запихать в толстое издание

1
Sad_Jester

Согласен полностью! Урезать механики на старте - чушь полнейшая! Однако, если бы с этими кланами еще и сюжет расширяли, типо конкретно под эти классы доп сюжетка, часов эдак на 8-10, вопросов бы не было! Однако они тупо урезали со старта опред возможности, а для полного доступа купите длц. Попахивает Старыми свитками онлайн, где за каждую механику/класс/сюжет/возможность - плати! И это чушь собачья!

1
