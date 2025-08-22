Журналист PC Gamer раскритиковал Paradox Interactive за платные DLC-кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Журналист PC Gamer, опробовавший DLC-кланы Ласомбра и Тореадор в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, раскритиковал решение издателя в лице Paradox Interactive сделать эти фракции платными.

По его мнению, кланы являются фундаментальной частью игрового процесса — они определяют стиль прохождения, уникальные способности и даже диалоговые опции, что делает их аналогом классов в RPG.



Ласомбра с их "гламурным сатанизмом" предлагают механику теней для телепортации и создания ловушек, а Тореадор делают ставку на соблазнение и контроль сознания противников. Оба клана глубоко интегрированы в сюжет и политику вампирского общества Сиэтла.



Обозреватель считает несправедливым, что столь значимый элемент вынесен в премиум-издание и отдельное DLC Shadows & Silk, особенно учитывая, что контент разрабатывался параллельно с основной игрой. По его мнению это создаёт опасный прецедент монетизации ключевых механик.



Релиз Bloodlines 2 состоится 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.