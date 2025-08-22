Журналист PC Gamer раскритиковал Paradox Interactive за платные DLC-кланы в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Журналист PC Gamer, опробовавший DLC-кланы Ласомбра и Тореадор в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, раскритиковал решение издателя в лице Paradox Interactive сделать эти фракции платными.
По его мнению, кланы являются фундаментальной частью игрового процесса — они определяют стиль прохождения, уникальные способности и даже диалоговые опции, что делает их аналогом классов в RPG.
Ласомбра с их "гламурным сатанизмом" предлагают механику теней для телепортации и создания ловушек, а Тореадор делают ставку на соблазнение и контроль сознания противников. Оба клана глубоко интегрированы в сюжет и политику вампирского общества Сиэтла.
Обозреватель считает несправедливым, что столь значимый элемент вынесен в премиум-издание и отдельное DLC Shadows & Silk, особенно учитывая, что контент разрабатывался параллельно с основной игрой. По его мнению это создаёт опасный прецедент монетизации ключевых механик.
Релиз Bloodlines 2 состоится 21 октября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Я в целом не особо жалую пиратство игр, но, за такой огрызок - только скачивание с торрента, там сразу все длс будут входить. Таким макаром, в каком-нибудь новом TES дадут поиграть за 1-2 расы, а остальные докупать надо будет.
Бери выше. Прокатиться в повозке до очередного первого сюжетного квеста. Каждый последующий - от 2$.
Вот-вот. Нет уж, нафиг.
Апогеем этой тенденции станет момент, когда разраб будет требовать с игроков деньги на свою ААА - игру, а потом попросит их же её купить за 80$.
С таким отношением только через торрент поиграю
Paradox Interactive критиковать за распил на множество DLС? Ну у них такой производственный подход, по сути сериальный. Финансово это более безопасно, да и для конечного пользователя хорошо, т.к. если игра удачная, то он получит множество DLС (и из тех что вошли в плановый список и из тех что из него изначально были убраны). Если ему игра/идея не зашла, ну так и всё.
Я согласен с играми песочницами, такие как крусайдер кингс, стеларис и тд. Там можно придумывать много интересных вещей. Но сюжетные игры, где жанр ЭКШЕН-рпг, где дай бог твои выборы повлияют на три-пять концовок. Это уже перебор
Распил на множество ДЛЦ после релиза игры еще можно понять. Но тут они начали распил буквально с релиза, отрезали кусок игры и продают его за дополнительную цену. Парадоксы не инди компания, чтобы им такое спускать с рук и если такая практика получит охват, то скоро мы начнем получать ДЛЦ на релизе, где за дополнительную цену будут продавать что-то куда более существеннее чем просто дополнительные расы.
Зато Тремер в базе, надеюсь, их тоже хорошо интегрировали, давно хотел за вампира-мага погонять.
В 5-ке ты играть за них немного разочаруешься. С другой стороны, если судить по геймплею боёвки, что показывали ранее, думаю, большинство ими играть и будут.
"Оба клана глубоко интегрированы в сюжет и политику вампирского общества Сиэтла"
С чего этот "журналист" это взял? Он прошёл всю игру от начала до конца?
Про сюжет я согласен с вами, а вот с политикой Сиэтла тут он прав. Потому что у каждого клана свои взгляды на города.
Возможность играть за клан и присутствие клана в игре это ведь немного разные вещи, не так ли?
А я и не разделял. Я говорю, что журналист прав, по поводу политики вампирского общества.
В принципе... Не удивлен, скорее всего тоже будет распилено на кучу контента что они будут предлагать подписку...
Если Hearts of Iron IV на релизе был распилен на кучу контента, то почему дополнение No Step Back вышло более 5 лет спустя. Наверно, что бы никто не догадался, да?;)))
Игру по частям продают. Не годится
Не зря эмоции со средним пальцем добавляли в Outlast Trials (до и после испытания), там врагам не покажешь, зато чему-то научат как в этой ситуации:D
Им просто лень делать длс поэтому нужно было что то запихать в толстое издание
Согласен полностью! Урезать механики на старте - чушь полнейшая! Однако, если бы с этими кланами еще и сюжет расширяли, типо конкретно под эти классы доп сюжетка, часов эдак на 8-10, вопросов бы не было! Однако они тупо урезали со старта опред возможности, а для полного доступа купите длц. Попахивает Старыми свитками онлайн, где за каждую механику/класс/сюжет/возможность - плати! И это чушь собачья!