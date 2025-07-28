Журналисты раскрывают свежие детали Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 и сравнивают игру с Batman: Arkham Origins

Журналисты Game Informer поделились новыми впечатлениями от Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, побывав на закрытом показе у разработчиков. По их словам, игра демонстрирует серьезный технический и визуальный прогресс по сравнению с ранними кадрами января 2024 года. Обновленная анимация лиц, переработанный бой и атмосферный зимний Сиэтл создают плотную, мрачную среду, напоминающую по духу Batman: Arkham Origins. Город выглядит сурово и изолированно, а его улицы словно застыло дыхание скрытого мира вампиров.

Все события разворачиваются исключительно от первого лица, как было подтверждено командой разработчиков и доступной играбельной демо. Выбор клана в начале прохождения определяет стартовые способности, но со временем игрок сможет искать наставников из других кланов, чтобы расширить свои умения. Среди доступных способностей — телекинез, паркур и возможность карабкаться по лестницам с вампирской грацией. Особенно журналистов впечатлила возможность “отбирать” оружие у противников с помощью телекинеза, а затем стрелять обратно — не прибегая к обычной стрельбе, а именно используя силу крови. Это не просто эффектный прием — это подчеркивает, что перед нами не человек с пистолетом, а хищник, у которого пистолет — лишь продолжение его воли.

Разработчики не стесняются мрака — многие неигровые персонажи прописаны так, чтобы игроку было не жалко питаться их кровью. Это возвращает Bloodlines к корням: моральные дилеммы, жесткий социальный ландшафт и неизбежная деградация человечности. Примечательно, что несмотря на долгую разработку, журналисты остались довольны техническим состоянием демоверсии — игра выглядит отполированной и далека от "производственного ада".

Напомним, на днях один из создателей Helldivers 2 заявил, что с нетерпением ждет релиза Bloodlines 2 и верит в её потенциал как масштабной RPG. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 планируется к выходу в октябре 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ожидается, что точная дата релиза будет раскрыта на грядущей Gamescom в конце августа.