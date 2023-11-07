Знакомимся с первым играбельным кланом в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

В сиквеле Vampire: The Masquerade - Bloodlines игроки смогут создать своего главного героя и выбрать для него один из четырех игровых кланов, каждый из которых отличается уникальными привилегиями и способностями. Авторы игры из студии The Chinese Room в сегодняшнем дневнике разработчиков представили первый клан — Бруха. Они не любят скрываться в тени и движет ими только бунтарские побуждения, что сделает их отличным выбором для игроков, предпочитающих действовать в лоб.
Бруха руководствуются страстью и преданностью своим идеалам. Их ошибочно считают кланом панков, ищущих неприятности, но на самом деле образование многих. Просто они не любят сдерживать себя и всегда готовы побороться за власть или свергнуть действующих правителей, которые уже давно засиделись на своем троне.
Если вы игрок, который оставляет тень трусам, знает, что самое интересное — это линия фронта, и идеалистически восстает против власти, Бруха — ваш клан.
В Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 клан Бруха в основном специализируется на ближнем бою, а его способности (в игре они называются дисциплинами) отличаются особой жестокостью. Они могут использовать свою скорость, чтобы схватить врага, потащить его за собой и врезаться телом в стену.
Бруха — первый из четырех кланов, который будет доступен при релизе Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 в 2024 году. После запуска в DLC будут доступны два дополнительных клана: один предоставит вам новый способ пройти основную игру, а другой предложит совершенно уникальную историю Сиэтла.
Жду Тремеров и Малкавианов ♥
Намеки по длс тянут на малкавиан или носферату
ну посмотрим что в итоге будет)
Понятно, значит игра будет заточена под ближний бой, собственно как и первая часть, ждем
В первой было много огнестрела, ты сам выбирал как играть и что качать, рукопашку или огнестрел.
Но даже тремером было проще с катаной под щитом крови всех шинковать или взрывать толпы на расстоянии, чем с огнестрельными пукалками корячится
По мне за тремера проще всего играть через кровавые дисциплины, наносящие урон и сосущие кровь из врагов.
Ближний бой это интересно.
ура будут Бруджа Бруха ,самое главное что бы были Малкавиане
скорее всего, как раз в длс малки будут со своим стилем игры и уникальными репликами
ближний бой,бунтари,бойцы и панки)! больше про байкеров подходит!!! почему бы вообще не создать безумный клан вампиров байкеров на мотоциклах?
КОГДА УЖЕ С ИГРОЙ БУДЕТ ЗНАКОМСТВО!!!!!!!!! сколько там уже прошло времени, уже ракету построить можно было
Сколько, сколько.... А за игрой я смотрю вы не следите. Почему такой вывод? Если бы вы следили, такой вопрос бы задан не был.
Он наверное имел в виду когда ее релизнут чтоб самому познакомится, а не обещания слушать, так что он прав.
Если судить по выражению уже ракету построить можно было, то вы не правы. И опять же если бы следил то знал, что релиз следующей осенью.
эх, вот даже не удержался от комментария. помню как в 2020 году выбирал что предзаказать: вампиров или киберпанк, подумал и выбрал второй, в итоге у киберпанка уже поддержка заканчивается, а вампиров показывают первый играбельный класс на скриншотах и вообще все еще нет определенности, грустно конечно.