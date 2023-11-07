Знакомимся с первым играбельным кланом в Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

В сиквеле Vampire: The Masquerade - Bloodlines игроки смогут создать своего главного героя и выбрать для него один из четырех игровых кланов, каждый из которых отличается уникальными привилегиями и способностями. Авторы игры из студии The Chinese Room в сегодняшнем дневнике разработчиков представили первый клан — Бруха. Они не любят скрываться в тени и движет ими только бунтарские побуждения, что сделает их отличным выбором для игроков, предпочитающих действовать в лоб.

Бруха руководствуются страстью и преданностью своим идеалам. Их ошибочно считают кланом панков, ищущих неприятности, но на самом деле образование многих. Просто они не любят сдерживать себя и всегда готовы побороться за власть или свергнуть действующих правителей, которые уже давно засиделись на своем троне.

Если вы игрок, который оставляет тень трусам, знает, что самое интересное — это линия фронта, и идеалистически восстает против власти, Бруха — ваш клан.

В Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 клан Бруха в основном специализируется на ближнем бою, а его способности (в игре они называются дисциплинами) отличаются особой жестокостью. Они могут использовать свою скорость, чтобы схватить врага, потащить его за собой и врезаться телом в стену.

Бруха — первый из четырех кланов, который будет доступен при релизе Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 в 2024 году. После запуска в DLC будут доступны два дополнительных клана: один предоставит вам новый способ пройти основную игру, а другой предложит совершенно уникальную историю Сиэтла.