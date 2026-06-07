Анонсирована сюжетная ролевая игра Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers

Издатель Kwalee и студия Flyos представили нарративную ролевую игру Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers, действие которой разворачивается в популярной вселенной Мира Тьмы. Проект уже получил официальную страницу в цифровом магазине Steam, где его можно добавить в список желаемого.

Действие новой игры развернется в современном Монреале, где власть перешла к новым силам после исчезновения Шабаша. Главным героем выступает вампир по имени Гейб, который пробуждается после десятилетий торпора с частично потерянной памятью. В компании неохотно помогающего ему тонкокровного вампира по имени Сэм игроку предстоит расследовать заговор, связанный с таинственным Храмом Вечного Шепота, скрывающим древние секреты подземелий города.

Разработчики позиционируют проект как классическую ролевую игру с упором на повествование, персонажей и выборы пользователей. В Vampire: The Masquerade - Eternal Whispers отсутствуют традиционные боевые столкновения, однако игроки смогут решать конфликты силой, манипуляциями или скрытностью. В основе игрового процесса лежит концепция развития сюжета через неудачи, при которой проваленные переговоры, нарушенные обещания или упущенные улики не приводят к завершению игры, а открывают новые сюжетные ветки и последствия.

Игроки смогут полностью настроить внешний вид и характеристики своего персонажа в начале прохождения. Важной частью игрового процесса станет необходимость балансировать между сохранением человечности и уступками чудовищной натуре вампира. Для любителей сложных испытаний авторы предусмотрели специальный режим окончательной смерти, где любые ошибки повлекут за собой необратимые последствия для персонажа.

Проект создается гибридной командой разработчиков, имеющих опыт в создании как настольных, так и компьютерных игр. Прошлым успешным проектом студии Flyos была настольная игра Vampire: The Masquerade - Chapters, художественный стиль и повествовательная база которой легли в основу новой цифровой ролевой игры. Визуальное оформление новинки сочетает в себе элементы готической архитектуры и мрачный урбанистический стиль.

На данный момент у проекта нет точной даты релиза, но на странице игры указано, что выход состоится скоро. Издателем выступает компания Kwalee, а права на франшизу принадлежат Paradox Interactive. Согласно информации на странице в Steam, игра получит полную поддержку контроллеров Xbox и DualSense, однако поддержка русского языка на старте не планируется.