Vampire: The Masquerade - Justice 2023 г.
6 1 оценка

Анонсирована приключенческая ролевая игра Vampire: The Masquerade - Justice для PSVR2 и Meta Quest

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monk70
Новости

Сегодня Fast Travel Games анонсировала Vampire: The Masquerade — Justice, приключенческую ролевую игру в виртуальной реальности, которая выйдет в конце 2023 года на PS VR 2 и Meta Quest 2/3.

Это не первый раз, когда Fast Travel Games адаптируют ИС World of Darkness к игре виртуальной реальности, поскольку пару лет назад они выпустили Wraith: The Oblivion — Afterlife.

Действие Vampire: The Masquerade – Justice происходит в Венеции, Италия, на родине клана Геката в лоре VtM. Вы сможете исследовать великолепные дворцы, окровавленные каналы и мрачные улочки великолепного города. Игроки возьмут под свой контроль вампира по имени Джастис из клана Бану Хаким (известного своим строгим моральным кодексом), который ищет ответы на убийство своего сира и кражу важной реликвии.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
DORAEMON1989

ой смех

3
DEAD S.n.A.k.e.

Одна из немногих показанных игр, которые выглядели интересно и в которые хочется поиграть. Жду релиза!

2
NarkoSky

Я и забыл про эту игру :D

0
DertuFys

Отчего оно выглядит... 🙄 "Голлум" лет пятнадцать назад?

(Надежда умирает последней, эх.)

0