Анонсирована приключенческая ролевая игра Vampire: The Masquerade - Justice для PSVR2 и Meta Quest ©

Сегодня Fast Travel Games анонсировала Vampire: The Masquerade — Justice, приключенческую ролевую игру в виртуальной реальности, которая выйдет в конце 2023 года на PS VR 2 и Meta Quest 2/3.

Это не первый раз, когда Fast Travel Games адаптируют ИС World of Darkness к игре виртуальной реальности, поскольку пару лет назад они выпустили Wraith: The Oblivion — Afterlife.

Действие Vampire: The Masquerade – Justice происходит в Венеции, Италия, на родине клана Геката в лоре VtM. Вы сможете исследовать великолепные дворцы, окровавленные каналы и мрачные улочки великолепного города. Игроки возьмут под свой контроль вампира по имени Джастис из клана Бану Хаким (известного своим строгим моральным кодексом), который ищет ответы на убийство своего сира и кражу важной реликвии.