Анонсирована визуальная новелла Vampire: The Masquerade - Oaths & Ashes, действие которой развернется в Берлине

Студия Revive The Spark анонсировала сюжетную визуальную новеллу Vampire: The Masquerade - Oaths & Ashes, события которой развернутся в современном Берлине. Релиз проекта запланирован на 2026 год на персоначеских компьютерах через цифровую платформу Steam.

Vampire: The Masquerade - Oaths & Ashes расскажет историю о противостоянии вампирских фракций, разделивших столицу Германии на зоны влияния. Игрокам предстоит взять под управление 2 совершенно разных персонажей, чьи судьбы пересекутся на фоне политических интриг Камарильи и Анархов.

В качестве главной героини выступит Алиса, амбициозный вампир из клана Вентру. Она отправлена руководством Камарильи в Берлин с целью дестабилизировать обстановку в городе и не допустить перехода контроля над регионом к определенной местной группировке. Алиса хладнокровна, расчетлива и готова использовать любые средства для достижения успеха, включая свои сверхъестественные Дисциплины, позволяющие манипулировать разумом окружающих.

Ленц, другой центральный персонаж, является представителем категории Слабокровных, выживающим на задворках вампирского общества Берлина. Он не обладает могуществом классических Сородичей, но компенсирует это глубокими знаниями в области запретной вампирской алхимии. Создавая алхимические смеси, Ленц может открывать новые пути взаимодействия и разблокировать скрытые варианты диалогов, недоступные в обычных обстоятельствах.

Игровой процесс Vampire: The Masquerade - Oaths & Ashes основан на правилах 5 редакции настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade. Игрокам предстоит принимать решения, которые будут напрямую влиять на интерактивную политическую карту Берлина, меняя соотношение сил между 5 враждующими фракциями. При этом необходимо постоянно контролировать шкалу голода персонажей и заботиться о сохранении Маскарада, чтобы обычные люди не узнали о существовании вампиров.

В ходе прохождения предстоит посетить различные локации немецкой столицы, от грязных убежищ уличных банд до роскошных пентхаусов и оперных театров. Разработчики обещают разветвленный сюжет с несколькими концовками, где сделанный на ранних этапах выбор повлечет за собой долгосрочные последствия.

Разработчики игры ранее принимали участие в создании других интерактивных проектов во вселенной Мир Тьмы. В настоящее время игра уже имеет страницу в магазине Steam, где ее можно добавить в список желаемого. Точная дата релиза пока не сообщается, однако авторы планируют выпустить проект в течение 2026 года.