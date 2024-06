Анонс Vampire: The Masquerade - Reckoning of New York: вампирская сага развернётся на всех ключевых платформах

Издательство Dear Villagers и студия-разработчик Draw Distance готовят для поклонников вселенной Мира Тьмы новый проект — повествовательную игру Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York. Игра готовится к выходу на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК (через Steam).

Действие Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York разворачивается на улицах Нью-Йорка 2024 года, где шаткое равновесие сил между вампирскими группировками постоянно балансирует на грани хаоса. Вам суждено стать искусным кукловодом на этой опасной политической арене, лавируя между интересами Камарильи и Анархов, чьи отношения меняются быстрее, чем успевает высохнуть кровь на клыках. В этом городе, где каждый шаг может привести к триумфу или бесславному концу, вам придётся выковать свою собственную судьбу, балансируя на острие клинка амбиций.

Нетерпеливые фанаты могут уже сейчас прикоснуться к завесе тайны, окутывающей игру, — демоверсия Vampire: The Masquerade — Reckoning of New York для ПК доступна для ознакомления.