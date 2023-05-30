Ролевая игра Vampire: The Masquerade - Swansong стала доступна в Steam ©

Вышедшая 19 мая 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и ПК (Epic Games Store) сюжетная ролевая игра Vampire: The Masquerade — Swansong от студии Big Bad Wolf теперь доступна в Steam.

Маскарад и совершенно новый подход к игровому процессу, в котором важен каждый выбор, как при расследовании, так и при взаимодействии с другими. Теперь игроки могут добавить игру в свой список желаний Steam.

В этой сюжетной ролевой игре, адаптированной из пятого издания Vampire: The Masquerade, вы играете за трех вампиров, каждый из которых является членом отдельного клана Камарильи, тайного общества, которое управляет большинством вампиров. Из-за переплетения судеб персонажей игроки должны бороться со своими разными точками зрения, чтобы отделить правду от лжи. Разбираясь со слухами о заговорах, убийствах и борьбе за власть, игроки должны защищать свой клан, раскрывать правду и, прежде всего, следить за тем, чтобы Маскарад — закон вампиров, скрывающий их существование от людей, — оставался ненарушенным.