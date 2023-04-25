Создатели Vampire: The Masquerade - Swansong перенесли дату выхода в Steam на конец мая ©

Доступная с 19 мая 2022 года на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и PC (Epic Games Store), Vampire: The Masquerade - Swansong, сюжетно-ролевая игра от студии-разработчика Big Bad Wolf, выйдет в Steam 25 мая. Разработчики первоначально планировали выпустить игру в Steam 18 мая, но решили перенести выход проекта на неделю.

Разработанная Big Bad Wolf (авторы The Council), игра адаптирована на основе классической настольной ролевой игры Vampire: The Masquerade и имеет совершенно новый подход к игровому процессу, в котором каждый выбор имеет значение, как при исследовании, так и при взаимодействии с другими людьми.

Swansong отличается уникальным игровым процессом, упор в котором делается на последствиях ваших действий как в расследовании, так и в социальном взаимодействии с персонажами.

Тщательно анализируйте каждую ситуацию, поскольку от ваших решений зависят не только жизни ваших героев, но и судьба всей бостонской Камарильи.