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Vampires: Bloodlord Rising 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Кооператив
7.8 32 оценки

Игра "Vampire Dynasty" получила новое название - "Vampires: Bloodlord Rising"

Simple Jack
Новости

Издательство Toplitz Productions объявило о ребрендинге игры Vampire Dynasty. Теперь она называется Vampires: Bloodlord Rising. Разработчики решили не ограничиваться переименованием, поскольку поняли, что проект с упором на сюжет и элементы боевика не соответствует ожиданиям от игр серии Dynasty. Новое название должно показать, что вампиры сражаются за своё место в открытом мире Сангавии.

Разработчики Vampire Dynasty значительно улучшили графику, дизайн и пользовательский интерфейс игры. В Vampires: Bloodlord Rising будет улучшенная система освещения и детализации, переработанная трава, вода и туман. Решения игроков будут влиять на внешний вид и развитие главного героя, а также на его выбор жертв. Vampires: Bloodlord Rising выйдет в ранний доступ Steam в этом году.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Just-a-your-King
Вы — вампир. Стройте замок

Но я же вампир, с каких пор вампиры становятся работягами, да еще и на стройке(

8
PanKotovsky

Так бывает, когда ты вампир из Душанбе...

0
AnimeXyligun

просто возьмите мои деньги

1
Ser mak

Почему при превращении меняется наряд одежды. Он типа носит специальный костюм и быстренько одевается?

1
Алекс Рейлор
поскольку поняли, что проект с упором на сюжет и элементы боевика не соответствует ожиданиям

Здрасьте приехали, а какие ожидания могут быть от сингла? Бестолковых дрочuлен и так хватает больше, чем на одну человеческую жизнь.

1
WerGC

интересно но графика устаревшая,возможно геймплэй вытянет

0