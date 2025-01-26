Игра "Vampire Dynasty" получила новое название - "Vampires: Bloodlord Rising"

Издательство Toplitz Productions объявило о ребрендинге игры Vampire Dynasty. Теперь она называется Vampires: Bloodlord Rising. Разработчики решили не ограничиваться переименованием, поскольку поняли, что проект с упором на сюжет и элементы боевика не соответствует ожиданиям от игр серии Dynasty. Новое название должно показать, что вампиры сражаются за своё место в открытом мире Сангавии.

Разработчики Vampire Dynasty значительно улучшили графику, дизайн и пользовательский интерфейс игры. В Vampires: Bloodlord Rising будет улучшенная система освещения и детализации, переработанная трава, вода и туман. Решения игроков будут влиять на внешний вид и развитие главного героя, а также на его выбор жертв. Vampires: Bloodlord Rising выйдет в ранний доступ Steam в этом году.