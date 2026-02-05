Игроки пожертвовали сотни литров крови ради бесплатной копии вампирской песочницы

Польская студия Mehuman Games подвела итоги необычной маркетинговой кампании, приуроченной к выходу их нового проекта Vampires: Bloodlord Rising. Разработчики решили объединить продвижение игры с благотворительностью и предложили геймерам обменять подтверждение сдачи донорской крови на цифровой ключ к своему сэндбоксу в сервисе Steam.
Хотя организаторам не удалось достигнуть амбициозной цели в 500 литров, итоговый результат все равно оказался внушительным. Согласно официальному отчету авторов, в акции приняли участие 715 человек. Совместными усилиями игровое сообщество пополнило медицинские банки крови на 357,5 литра.
Инициатива приобрела международный масштаб, выйдя далеко за пределы родной для студии Польши. К благотворительному марафону присоединились жители США, Бразилии, Франции и других государств. Представители студии поделились интересным фактом о том, что двое фанатов даже случайно встретились в одном пункте сдачи крови, так как оба пришли туда именно ради участия в этом ивенте.
На текущий момент акция уже завершена, и желающим ознакомиться с Vampires: Bloodlord Rising придется приобретать ее стандартным способом.
Вот кровосиси польские! Наверное, кровянки потом на целый холодильник наделали)
вообще то сдача крови не бесплатная, платят почти 1000р уже, плюс есть ежегодные премии и потом дадут значок почётного с пенсией и привилегиями
Короче, нефиг гробить здоровье за гроши.
Молись, чтобы остальные так не подумали, когда дело коснется тебя
Какой ужас