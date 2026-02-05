Игроки пожертвовали сотни литров крови ради бесплатной копии вампирской песочницы

Польская студия Mehuman Games подвела итоги необычной маркетинговой кампании, приуроченной к выходу их нового проекта Vampires: Bloodlord Rising. Разработчики решили объединить продвижение игры с благотворительностью и предложили геймерам обменять подтверждение сдачи донорской крови на цифровой ключ к своему сэндбоксу в сервисе Steam.

Хотя организаторам не удалось достигнуть амбициозной цели в 500 литров, итоговый результат все равно оказался внушительным. Согласно официальному отчету авторов, в акции приняли участие 715 человек. Совместными усилиями игровое сообщество пополнило медицинские банки крови на 357,5 литра.

Инициатива приобрела международный масштаб, выйдя далеко за пределы родной для студии Польши. К благотворительному марафону присоединились жители США, Бразилии, Франции и других государств. Представители студии поделились интересным фактом о том, что двое фанатов даже случайно встретились в одном пункте сдачи крови, так как оба пришли туда именно ради участия в этом ивенте.

На текущий момент акция уже завершена, и желающим ознакомиться с Vampires: Bloodlord Rising придется приобретать ее стандартным способом.