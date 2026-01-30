Состоялся выход вампирского выживача Vampires: Bloodlord Rising в раннем доступе

Издательство Toplitz Productions совместно со студией Mehuman Games объявили о релизе своего нового проекта под названием Vampires: Bloodlord Rising. Игра стала доступна пользователям сервиса Steam в формате раннего доступа. Проект представляет собой смесь экшена, ролевой игры и симулятора выживания в открытом мире.

Действие разворачивается в вымышленном средневековом регионе Сангавия, выполненном в готической стилистике. Игрокам предстоит взять на себя роль ослабленного лорда вампиров по имени Драгос, который пробудился после долгого сна. Главной задачей героя становится восстановление разрушенного замка и возвращение былого могущества. Для этого необходимо поить Сердце замка кровью, что открывает доступ к новым регионам и способностям.

Геймплей включает в себя строительство и обустройство крепости, охоту на людей и животных для утоления голода, а также управление вассалами. Обращенные слуги могут выполнять различные поручения, от сбора ресурсов и ремесла до защиты владений. Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим для группы до четырех человек.

В Vampires: Bloodlord Rising реализована система смены облика. Персонаж может переключаться между формами аристократа и охотника или превращаться в летучую мышь для быстрого перемещения по карте. Игрокам также придется противостоять силам инквизиции, стремящимся уничтожить нежить.

На данный момент проект получил смешанные отзывы от аудитории. Пользователи хвалят атмосферу и сочетание механик выживания с управлением замком, однако критикуют техническое состояние игры. Основные жалобы касаются плохой оптимизации, нестабильной частоты кадров и отсутствия редактора персонажа, так как играть можно только за заранее созданного героя. Разработчики планируют продержать игру в раннем доступе около года, постепенно добавляя новый контент и исправляя ошибки.