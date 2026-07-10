Vampires: Bloodlord Rising получила обновление с редактором персонажа

Разработчики из студии Mehuman Games и издательство Toplitz Productions выпустили обновление с долгожданным редактором создания персонажа в мрачном экшене Vampires: Bloodlord Rising, который находится в раннем доступе.

Эта функция стала прямым ответом на многочисленные просьбы игроков, которые с самого старта раннего доступа просили возможность не ограничиваться предустановленным героем Драгошем, а создать собственного уникального вампира для исследования готического королевства Сангавия.

Теперь каждый желающий сможет не только следовать по сюжетному пути или исследовать мир на своё усмотрение, но и полностью контролировать внешность своего персонажа, получая ту степень свободы, которая давно требовалась сообществом.

Редактор предлагает широкий набор инструментов для тонкой настройки внешности: начиная с готовых шаблонов и впечатляющих базовых настроек, игроки могут создавать как мужских, так и женских персонажей, а затем детализировать их облик с помощью более чем 30 ползунков, регулирующих черты лица, телосложение и другие параметры.

Особенностью системы стало разделение на два принципиально разных образа - аристократический режим, позволяющий безнаказанно перемещаться среди смертных, и охотничий режим, превращающий героя в безжалостного хищника, выслеживающего свою жертву. Помимо визуальной кастомизации, редактор включает выбор активностей и фоновых умений, которые повышают одни характеристики персонажа и слегка ослабляют другие, что напрямую влияет на игровой процесс и стратегию прохождения.

Vampires: Bloodlord Rising продолжает развиваться в раннем доступе на PC через Steam, GOG и Epic Games Store.