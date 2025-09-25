Vampires: Bloodlord Rising выйдет в январе 2026 года. Плейтест стартует в конце октября

Vampires: Bloodlord Rising, готовящаяся игра от Mehuman Games в жанре «охотник-собиратель-строитель» от лица вампира, переехала с первоначальной даты выхода, 23 октября, на 30 января 226 года.

Хотя задержка и досадна, у нас осталось совсем немного времени, чтобы примерить на себя роль Драгоса и охотиться на животных, строить огромные замки, превращаться в летучую мышь и наводить ужас на местных жителей. Запись на тестирование уже доступна в Steam, а сам плейтест стартует 30 октября.

Vampires: Bloodlord Rising от польской команды разработчиков Mehuman Games и немецкого издателя Toplitz Productions переносится с изначально запланированной даты выхода 23 октября 2025 года на 30 января 2026 года.



Но поклонники кровавых приключенческих боевиков в открытом мире всё равно могут рассчитывать на двойную дозу вампиризма в октябре. Приглашаем всех терпеливо ожидающих игроков на тестирование Vampires: Bloodlord Rising в Steam. С 30 октября 2025 года, в самый разгар Хэллоуина, вы сможете погрузиться в мир Сангавии, начать строить свой внушительный замок, сразиться с инквизицией и разгадать кровавую тайну. Дополнительное время будет использовано для дальнейшего совершенствования игры, а также для сбора и внедрения бесценных отзывов сообщества, полученных в ходе тестирования.