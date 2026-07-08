Создатели John Wick Hex анонсировали Vampirium: 1997 - иммерсивный симулятор о наёмном убийце на службе Дракулы

Студия Bithell Games представила свой новый проект — Vampirium: 1997. Авторы Volume, John Wick Hex и Tron: Catalyst решили попробовать силы в жанре иммерсивных симуляторов, предложив игрокам необычную альтернативную Англию, где власть принадлежит Дракуле, а главный герой выполняет роль его личного наёмного убийцы.

Игрокам предстоит проникать в охраняемые районы и устранять цели любым удобным способом. Разработчики обещают полную свободу прохождения: можно действовать скрытно, избегая лишних жертв, либо устроить настоящую бойню, используя разнообразное оружие, включая серебряную катану. Помимо сражений, важную роль играют исследование, планирование маршрутов, использование особенностей окружения, диалоги с NPC и даже гипноз, позволяющий манипулировать персонажами.

Каждая миссия рассчитана на многократное прохождение: после первого завершения открываются новые задания и варианты развития событий. Руководитель проекта Майк Битхелл уже опубликовал восьмиминутную демонстрацию игрового процесса, подробно показав ключевые механики.

Анонс Vampirium: 1997 стал важной новостью и для самой Bithell Games. В августе прошлого года студия была вынуждена провести масштабные сокращения из-за финансовых трудностей, поэтому новый проект можно считать полноценным возвращением команды к активной разработке. Игра выйдет в Steam Early Access, однако точную дату запуска разработчики пока не называют.