Vampyr получила рекордную скидку 90% в Steam

Vampyr от Don't Nod Entertainment сейчас продаётся в Steam с максимальной скидкой в 90%. Это самое выгодное предложение за всё время. Вышедшая в июне 2018 года ролевая игра Vampyr получила смешанный приём как у критиков, так и у игроков: журналисты оценили мрачную атмосферу Лондона 1918 года, глубокий нарратив и сюжетные выборы, но отмечали спорную боевую систему и технические нюансы, что отражается в среднем балле около 73/100 на Metacritic. Игроки, в свою очередь, выразили разные мнения — от высокого признания за атмосферу, стилистику и эмоциональную историю до критики неудобного геймплея и однообразия боёв; некоторые находят сюжет и лор захватывающими, а другие жалуются на механические недостатки или скучность отдельных элементов.

Лондон охвачен эпидемией испанки, что позволяет вампирам чаще выходить на ночные улицы и, пользуясь хаосом, кормиться свежей кровью. Вы один из них, вот только ваше насыщение подразумевает смерть вашей жертвы. А это значит, что вам не только нужно выждать момент, но и заранее подумать, стоит ли убивать добычу. Смерть каждого персонажа необратимо повлияет не

только на мир вокруг вас, но и на сюжет.

В 2023г. игра получила русификатор звука от COOL-GAMES