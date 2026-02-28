ЧАТ ИГРЫ
Vampyr 05.06.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
7.7 1 602 оценки

Vampyr получила рекордную скидку 90% в Steam

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

Vampyr от Don't Nod Entertainment сейчас продаётся в Steam с максимальной скидкой в 90%. Это самое выгодное предложение за всё время. Вышедшая в июне 2018 года ролевая игра Vampyr получила смешанный приём как у критиков, так и у игроков: журналисты оценили мрачную атмосферу Лондона 1918 года, глубокий нарратив и сюжетные выборы, но отмечали спорную боевую систему и технические нюансы, что отражается в среднем балле около 73/100 на Metacritic. Игроки, в свою очередь, выразили разные мнения — от высокого признания за атмосферу, стилистику и эмоциональную историю до критики неудобного геймплея и однообразия боёв; некоторые находят сюжет и лор захватывающими, а другие жалуются на механические недостатки или скучность отдельных элементов.

Лондон охвачен эпидемией испанки, что позволяет вампирам чаще выходить на ночные улицы и, пользуясь хаосом, кормиться свежей кровью. Вы один из них, вот только ваше насыщение подразумевает смерть вашей жертвы. А это значит, что вам не только нужно выждать момент, но и заранее подумать, стоит ли убивать добычу. Смерть каждого персонажа необратимо повлияет не
только на мир вокруг вас, но и на сюжет.

В 2023г. игра получила русификатор звука от COOL-GAMES

Голубая Лагуна

Хорошая игра, прошёл с озвучкой. Я ее забрал в Epic Games когда они бесплатно ее раздавали.

Azimut zvuk

Ну не плохая,боевка всратая у нее.

Иваныч из Тулы

Хорошая малобюджетная игра, за 2 рублей самый раз 👍

Иваныч из Тулы

Спасибо разработчикам блока комментариев на PG за неожиданные съедания букв и цифр в тексте комментария 👍

ПтирЯ

Что-то даже смотреть не хочется, хотя, может быть она окажется даже лучше чем Bloodlines 2

Sova Aleykum

Да игра нормальная если диалогов не боишься, там в какой то момент прям духота начинается.

QueasyRush

можете ещё DLC прикупить за половину стоимости игры

Пользователь ВКонтакте

Vampoor // Рома Смерть

Mad_cloud

Хорошая игра ,тем более озвучку хорошую сделали .