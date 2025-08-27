Художник Билл Тиллер демонстрирует свое мастерство в создании окружения A Vampyre Story 2: A Bat's Tale

После летнего перерыва Autumn Moon Entertainment поделилась свежим обновлением о разработке A Vampyre Story: A Bat's Tale, сосредоточив внимание на визуальной стороне игры. В центре внимания оказался легендарный художник Билл Тиллер, чьи работы стали визитной карточкой серии.

Создание сцены начинается с документа по игровому дизайну, где описаны все элементы — интерактивные объекты, входы и важные детали окружения. Далее Тиллер выполняет линейный эскиз, формируя основу композиции и задавая общий ритм пространства.

Следующий шаг — передача атмосферы: примером стал интерьер Weasel News, показанный в мягком вечернем свете, который сразу задаёт настроение происходящему. Завершающий этап — окрашивание. Здесь мастерство Тиллера проявляется особенно ярко: каждый фон наполнен мелкими деталями и цветовой глубиной, благодаря чему команда разработчиков признаётся, что каждый раз замирает от восхищения, когда видит готовую сцену.

Авторы уверяют, что новая часть сохранит фирменную эстетику оригинала, но поднимет её на новый уровень благодаря сочетанию классического 2D-стиля и современных 3D-технологий.

A Vampyre Story: A Bat's Tale создаётся для ПК. Точной даты релиза пока нет, однако поклонники уже с нетерпением ждут возможности вновь окунуться в мрачную, ироничную и невероятно красивую атмосферу мира, созданного рукой великого художника.