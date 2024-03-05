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Van Helsing: The Lightmaker 2025 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
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Анонсирован стимпановский шутер Van Helsing: The Lightmaker

Simple Jack
Новости

Студия MoonMates намерена обрадовать всех поклонников кооперативных шутеров новым проектом под названием Van Helsing: The Lightmaker. В этой игре мы окунемся в стимпановский мир Светозарию, где чудовища и твари пытаются уничтожить обычных людей. Ваша задача заключается в том, чтобы остановить помрачение, вернуть хоть какой-то баланс в опустевший мир и найти пропавшую жену главного героя, Элизабет.

Но не стоит беспокоиться, ведь у вас будет механический помощник, с его помощью вы сможете решить различные головоломки и создать самое передовое оружие, амуницию и гаджеты. К тому же, вы сможете собрать команду из четырех игроков, иметь свою личную лабораторию-базу и открывать страшные секреты.

Официальной информации о дате выхода Van Helsing: The Lightmaker на ПК (Steam) пока неизвестно. Впрочем, мы надеемся, что не придется долго ждать, чтобы окунуться в уникальный мир Светозария и поохотиться на монстров.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SharpAelinor

А, что прикольно

3
SkyraX
поклонников кооперативных шутеров

дальше читать не стал

1
my musical world

Больше офигел не от трейлера игры, а от того, что встроенный плеер - ютуб, а не пг, лол

0
vertehwost

счастье длилось не долго

3
ПетроНепетро

Сомнительно, но окей..

0
Ivan_NOX_DiDa

Подумал сначала, что это развитие серии диаблойдов Van Helsing, а это ноунейм студия.

0
lucsses
Анонсирован стимпановский шутер Van Helsing: The Lightmaker

А, что такое "стимпановский"? Это поляки играющие на Steam, что ли?🤣😂🤣

-2