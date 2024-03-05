Анонсирован стимпановский шутер Van Helsing: The Lightmaker

Студия MoonMates намерена обрадовать всех поклонников кооперативных шутеров новым проектом под названием Van Helsing: The Lightmaker. В этой игре мы окунемся в стимпановский мир Светозарию, где чудовища и твари пытаются уничтожить обычных людей. Ваша задача заключается в том, чтобы остановить помрачение, вернуть хоть какой-то баланс в опустевший мир и найти пропавшую жену главного героя, Элизабет.

Но не стоит беспокоиться, ведь у вас будет механический помощник, с его помощью вы сможете решить различные головоломки и создать самое передовое оружие, амуницию и гаджеты. К тому же, вы сможете собрать команду из четырех игроков, иметь свою личную лабораторию-базу и открывать страшные секреты.

Официальной информации о дате выхода Van Helsing: The Lightmaker на ПК (Steam) пока неизвестно. Впрочем, мы надеемся, что не придется долго ждать, чтобы окунуться в уникальный мир Светозария и поохотиться на монстров.