Игра Вангеры получила крупное обновление в честь своего 28-летия и поддержку 60 FPS

Разработчики и энтузиасты выпустили крупное техническое обновление для приключенческого экшена Вангеры, приуроченное к 28-летию со дня релиза игры. Главным нововведением патча стала официальная поддержка частоты кадров 60 FPS, работа над которой велась на протяжении нескольких лет.

Оригинальный релиз игры состоялся 19 июня 1998 года. Спустя ровно 28 лет, 19 июня 2026 года, авторы представили масштабный апдейт, адаптирующий классический проект под современные стандарты. Опция переключения частоты кадров добавлена в меню настроек графики, позволяя пользователям оценить игровой процесс с повышенным фреймрейтом. Ранее физическая модель игры была тесно связана с частотой кадров, что затрудняло простую разблокировку этого параметра без нарушения геймплейных механик.

Помимо внедрения 60 FPS, команда исправила большое количество технических ошибок, многие из которых оставались в кодовой базе проекта со дня его выхода. Обновление затронуло сетевой код, исправив вылеты при переходе между мирами, потерю предметов игрока при смерти или отключении, а также рассинхронизацию списка участников в мультиплеере. Сетевой протокол был обновлен до версии 5, что позволило снизить задержки и улучшить диагностику проблем на стороне клиента и сервера.

Разработчики устранили вылеты и неполадки, связанные с трюмом мехосов и интерфейсом эскейвов. В частности, был введен запрет на подтверждение покупки транспортного средства во время удержания предмета, исправлено распределение ячеек у Мамочки и скорректировано направление выброса груза при использовании высоких разрешений экрана. Пользователи больше не столкнутся с дублированием оружия при включении прибора Вектор.

Изменения коснулись игрового процесса и выполнения заданий, известных как табутаски. Были исправлены ошибки в начислении наград, скорректирована зона выполнения задания Лампассов на перелет до Огорода, а также устранены критические сбои при победах в Ядерной войне и Пипшоу на определенных видах транспорта. Физический движок также получил правки, устраняющие редкие телепортации мехосов за пределы карты и застревание в зыбучих песках на планете Икспло.

В визуальной части разработчики устранили артефакты отображения крупных мехосов при приближении камеры, исправили рендеринг снарядов Махотина на больших разрешениях и восстановили нормальную скорость роста и подрыва грибов в сетевом режиме. Звуковая составляющая получила исправления в логике работы двигателя Винтокрыла и функциях Начертателя, которые больше не заглушают другие звуковые эффекты при столкновениях.

Над обновлением работали программисты stalkerg и Phoenix[kiv] при активном участии группы тестеров из игрового сообщества.