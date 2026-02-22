В Steam вышла демоверсия китайского танкового экшена Vanguard of Armor, который называют конкурентом World of Tanks

Китайская студия 小如文化 выпустила в Steam демоверсию своего нового многопользовательского экшена 装甲红锋, также известного под английским названием Vanguard of Armor. Проект позиционируется как динамичный танковый шутер от третьего лица и уже успел получить в игровом сообществе негласный статус потенциального убийцы знаменитой World of Tanks.
Главной особенностью новинки является сочетание классических танковых боев с элементами жанра MOBA. Каждая современная боевая машина в игре обладает уникальным набором из одного пассивного и двух активных навыков. Игроки могут свободно комбинировать умения, использовать дроны для разведки, вызывать поддержку с воздуха или активировать защитные системы. В отличие от традиционных позиционных перестрелок проект предлагает высокий темп сражений и механику быстрого возрождения на поле боя.
Техническая база игры построена на передовом движке Unreal Engine. Разработчики заявляют о высокой степени реалистичности физики благодаря современной системе разрушений Chaos. Окружение на картах является полностью интерактивным, а тяжелые снаряды оставляют воронки и разрушают укрытия. В экшене реализована глубокая модульная система повреждений и сложный расчет пробития брони с учетом угла попадания.
Пользователям ознакомительной версии доступны несколько соревновательных форматов. Среди них присутствуют классический захват флага с командами 5 на 5 игроков и уникальный режим продвижения по линиям с уничтожением башен. Точная дата релиза полной версии пока не объявлена, но лично опробовать геймплей 装甲红锋 в магазине Steam можно уже сейчас.
Нетрудно стать убийцей полудохлого WoT.
Но тундру они хрен подвинут.
в пике до 200к онлайна , всем бы быть таким полудохлым.
Скуфы делают онлайн...
И это делает из игры мертвой?
Ну и будетм честны 200к на одних стариках не сделаешь.
Очередная ДРЯНЬ, с полосками ХП над танком, реализма НОЛЬ. War Thunder как был настоящим танковым симулятором, так и будет, а так же аркада там прекрасная.
Нассал я на твой реализм
особенно графон реалистичный
Да да, еще полоски больше танка - не видно куда стрелять.
Русского нет лесом)) и ваще я танк блитз играю)))
есть русский
А в стиме пишет нет русского
Пока вижу только нейрослоп. Выглядит как гoвнище если честно. Даже World of Tanks Blitz выглядит лучше. А до War Thunder Mobile еще очень далеко.
выглядит как проект армата от майлсру такая же всратая цветовая палитра
Обсидиан по другому делать и не умеют.
При чëм тут Обсидиан, если это китайская игра?
Обсидиан делали проект
Ну поиграл 5 мин кароче кусок неоптимизированого непонятного гумна минимум фпс с моим то железом и тепература проца даже в меню улетает под 82 с нагрузкой 17% хахах,это что блят такое в забор врезался лютые глюки текстур посыпались,неееее пойду я в свой любимый танк блиц играть))))
ладно
Может у тебя в настройках лок на фпс стоит?
А вообще игра г@вно, смесь танков онлайн, картохи и арматы😂 Пинг такой,что танк стреляет нажатия с третьего на кнопку мыши + из-за пинга едет сам по себе , разворачивается и тд. Графика тоже хрень. всякие плюхи типа высасывания очков здоровья у противника и тд.
Что на скрине с таймером я вообще хз(скрин из пве миссии) в 5 на 5 так и не зашёл - пишет постоянно "сервер переполнен"🤣🤣 Дропнул нафиг с компа.
Я в шоке как от этой игры процесор грееца это жесть)))
Ну млять какие танки фу
Умрет от читаков, как и дельта форс.
Так покажите танковый проект где играков больше чем в бб, при чем что 200к это ру сервера, и да блитц это пока альтернатива бб, а тундра это симулятор,и там онлайн в 2 раза меньше,китайцы уже делали проект tank company про него даже нет ничего путнего .
Есть. Он прекрасен вот только перятунть аудиторию с блитца они не смогли из-за чего проект умер. Игра была для телефона и это реально большие танки на нормальных картах но на мобиле. Прокачал там 3 ветки в 8 лвл (топ) и кайфанул пока был онлайн. Сейчас только заходить ботов месить но это уже скука
Если бы они сделали из этой игры кросплатформу и дали бы хороший маркетинг то игра могила бы выстрелить неплохо но игра погибла на мобилках из-за низкого интереса
С тобой согласен разрабы блитца его запилили и на пк ,чем улучшили свою игру, и аудитория стала больше чем даже на телефонах, я сам во все это играю по настроению, как не крути поколения новые поменяли все в играх и к прошлому не вернуться уже,я оставил из проектов бб, блитц, блиц корабли,на эмуляторе, арматду.Тундра мне не зашла
И опять без русского!!!
есть русский язык
все увидел но игра явно не убийца ВОТ)
разные игры, тут скиллы есть