В Steam вышла демоверсия китайского танкового экшена Vanguard of Armor, который называют конкурентом World of Tanks

Китайская студия 小如文化 выпустила в Steam демоверсию своего нового многопользовательского экшена 装甲红锋, также известного под английским названием Vanguard of Armor. Проект позиционируется как динамичный танковый шутер от третьего лица и уже успел получить в игровом сообществе негласный статус потенциального убийцы знаменитой World of Tanks.

Главной особенностью новинки является сочетание классических танковых боев с элементами жанра MOBA. Каждая современная боевая машина в игре обладает уникальным набором из одного пассивного и двух активных навыков. Игроки могут свободно комбинировать умения, использовать дроны для разведки, вызывать поддержку с воздуха или активировать защитные системы. В отличие от традиционных позиционных перестрелок проект предлагает высокий темп сражений и механику быстрого возрождения на поле боя.

Техническая база игры построена на передовом движке Unreal Engine. Разработчики заявляют о высокой степени реалистичности физики благодаря современной системе разрушений Chaos. Окружение на картах является полностью интерактивным, а тяжелые снаряды оставляют воронки и разрушают укрытия. В экшене реализована глубокая модульная система повреждений и сложный расчет пробития брони с учетом угла попадания.

Пользователям ознакомительной версии доступны несколько соревновательных форматов. Среди них присутствуют классический захват флага с командами 5 на 5 игроков и уникальный режим продвижения по линиям с уничтожением башен. Точная дата релиза полной версии пока не объявлена, но лично опробовать геймплей 装甲红锋 в магазине Steam можно уже сейчас.