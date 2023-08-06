Юмористическая боксерская игра для взрослых VanillaBeast: Retro Knock-Out! вышла в Steam и Atari VCS

VanillaBeast: Retro Knock-Out! — первая глава-приквел к игре VanillaBeast: Ace in the Hole. Следуйте за Ваниллой, сражаясь с множеством пародийных соперников по боксу на пути к бесспорному чемпиону боксерской лиги Венерусвилля Тайку Майсону.
Испытайте ностальгический геймплей и визуальные эффекты, когда вы сражаетесь с более чем 30 противниками, чтобы стать чемпионом. Retro Knock-Out! - это аркадная игра в жанре бокса с красивой пиксельной графикой, невероятным фоном и динамичной игрой в аркадном стиле.
Выберите своего противника, тренируйтесь, сражайтесь, а затем пожинайте плоды становления чемпионом. Являетесь ли вы заядлым фанатом бокса, ретро-геймером, который помнит, как сражался с королем Бегемотом и Тайсоном в 80-х, или случайным игроком, ищущим веселую (и забавную) динамичную игру о боксе, Retro KO! это игра для вас.
Особенности:
- Более 30 пародийных боксеров с забавными вступлениями, диалогами и анимацией. Сразитесь с Фейком Джаулом, Мэйсоном Горхисом, Коки, Железным Другго, Мачо-боксером Денди Рэвиджем, Разрушителем Ваном и, конечно же, с действующим чемпионом Тайком Майсоном.
- 10-балльная обязательная система подсчета очков, как и у профессионалов.
- Прекрасная история, иллюстрированная Олегом Окуневым («Веселые штучки», «Мор», «Метрополис: Люкс-обскура» и др.).
- Красивый дизайн персонажей и уровней отдает дань уважения оригинальной Punch-Out!
- Удивительные пародийные площадки, такие как Madison’s Bare Garden и Big Bounce Beach, предлагают веселые и уникальные места для бокса.
- Классический саундтрек с оригинальными 8-битными чиптюнами, а также современные треки.
- Геймплей в ретро-стиле сочетается с современной анимацией и игровым дизайном.
Взяли геймплей панч оут. А нинтендо их не засудит ? Типа же копипаст