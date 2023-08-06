Юмористическая боксерская игра для взрослых VanillaBeast: Retro Knock-Out! вышла в Steam и Atari VCS ©

VanillaBeast: Retro Knock-Out! — первая глава-приквел к игре VanillaBeast: Ace in the Hole. Следуйте за Ваниллой, сражаясь с множеством пародийных соперников по боксу на пути к бесспорному чемпиону боксерской лиги Венерусвилля Тайку Майсону.

Испытайте ностальгический геймплей и визуальные эффекты, когда вы сражаетесь с более чем 30 противниками, чтобы стать чемпионом. Retro Knock-Out! - это аркадная игра в жанре бокса с красивой пиксельной графикой, невероятным фоном и динамичной игрой в аркадном стиле.

Выберите своего противника, тренируйтесь, сражайтесь, а затем пожинайте плоды становления чемпионом. Являетесь ли вы заядлым фанатом бокса, ретро-геймером, который помнит, как сражался с королем Бегемотом и Тайсоном в 80-х, или случайным игроком, ищущим веселую (и забавную) динамичную игру о боксе, Retro KO! это игра для вас.

Особенности: