The Vanishing of Ethan Carter VR скоро будет удалено

Уважаемые игроки!



В пятницу (31 мая 2024 г.) удаляют возможность купить VR-версию Vanishing of Ethan Carter для новых игроков.

Если вы уже являетесь владельцем игры, ничего не изменится, и вы по-прежнему сможете получить к ней доступ, как и раньше.



Это решение было принято потому, что разработчики больше не могут поддерживать эту версию игры и не могут гарантировать, что она будет работать с новыми VR-гарнитурами и операционными системами.

31.05.2024 снимут с продажи DLC с картами. (Для запуска требуется Steam-версия игры The Vanishing of Ethan Carter)

The Vanishing of Ethan Carter — это детективная игра от первого лица, полностью ориентированная на исследования и открытия. В нем нет никаких боевых действий или каких-либо взрывов.



Вы играете в игру за Пола Просперо, детектива-оккультиста, который получает тревожное письмо от Итана Картера. Понимая, что мальчику грозит серьезная опасность, Пол приезжает в дом Итана в долине Ред-Крик, где все оказывается еще хуже, чем он предполагал. Итан исчез после жестокого убийства, которое, как быстро понимает Пол, возможно, не единственное местное убийство, заслуживающее расследования.



Вдохновленная странной фантастикой (и другими жуткими историями) начала двадцатого века, «Исчезновение Итана Картера» стремится значительно развить захватывающее повествование в играх. Несмотря на то, что в игре присутствует частный детектив и немало умственных задач, «Исчезновение Итана Картера» не является игрой, наполненной особыми головоломками. Наше внимание сосредоточено на атмосфере, настроении и человечности наших персонажей.



Тем не менее, открытия не произойдут сами по себе или без вашей помощи. Используя сверхъестественные способности Пола общаться с мертвыми и свою собственную наблюдательность, вы раскроете тайну следа трупов, корни темной древней силы, скрывающейся в долине Ред-Крик, и судьбу пропавший мальчик.