Завершение виртуальной главы: The Vanishing of Ethan Carter VR скоро будет изъята из продажи

Внимание всем любителям виртуальной реальности и захватывающих детективных историй. Разработчики The Vanishing of Ethan Carter объявили, что 31 мая 2024 года VR-версия игры будет снята с продажи для новых игроков. Это значит, что у вас осталось совсем немного времени, чтобы приобрести эту уникальную версию игры и навсегда сохранить ее в своей коллекции.

Но не стоит паниковать, если вы уже являетесь счастливым обладателем VR-версии The Vanishing of Ethan Carter. Для вас ничего не изменится — вы по-прежнему сможете погружаться в мистический мир игры и наслаждаться ее неповторимой атмосферой, как и раньше.

Причиной такого решения стала невозможность для разработчиков продолжать поддержку VR-версии и гарантировать ее совместимость с новыми моделями VR-гарнитур и будущими обновлениями операционных систем.

Напомним, что The Vanishing of Ethan Carter — это захватывающая детективная игра от первого лица, в которой вы берете на себя роль Пола Просперо, детектива-оккультиста, расследующего загадочное исчезновение мальчика по имени Итан Картер. Вам предстоит погрузиться в атмосферу мистической долины Ред-Крик, где за каждым поворотом таятся зловещие тайны и необъяснимые события.

Одной из главных особенностей The Vanishing of Ethan Carter является полное отсутствие боевых действий и экшена. Вместо этого игра делает ставку на исследование окружающего мира, поиск улик и решение хитроумных головоломок. Каждая деталь здесь имеет значение, и только ваша наблюдательность и дедуктивные способности помогут разгадать тайну исчезновения Итана и раскрыть темные секреты долины.