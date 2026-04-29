ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vanquish 19.10.2010
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
7.5 413 оценок

Pragmata напомнила игрокам про легендарный шутер от PlatinumGames - в Vanquish снова активно играют

Gutsz Gutsz

Успешный релиз научно-фантастического экшена Pragmata от Capcom неожиданно вызвал приступ ностальгии в геймерском сообществе. Пользователи заметили в новинке тот самый вайб знаменитого шутера эпохи Xbox 360 — Vanquish, что спровоцировало ощутимый всплеск популярности культовой игры от студии PlatinumGames.

Хотя по своей сути это два совершенно разных проекта, фанаты не могли не отметить одно важное сходство. В обеих играх от японских студий мы играем за героев, облаченных в футуристические массивные белые скафандры с продвинутой мобильностью. Короткие реактивные рывки из Pragmata тут же напомнили геймерам об одной из самых «крутых» механик в истории видеоигр — легендарных длинных подкатах на коленях Сэма Гидеона, а также о возможности брутально отвлечь врагов летящим окурком от сигареты прямо посреди сражения.

Согласно базе данных SteamDB, на волне обсуждений нового проекта показатели Vanquish за последний месяц выросли на 34,8%, а ежедневная средняя база активных геймеров и вовсе увеличилась на 52,9%. Кроме этого в социальных сетях и на игровых форумах стали часто упоминать Vanquish или искать другие подобные игры.

Не исключено, что это просто совпадение и рост активных игроков связан со скидками. Тем не менее, если вам хочется пережить динамичный «ураган», высмеивающий американские шутерные клише нулевых годов, и вспомнить эпоху, когда шутер с укрытиями мог активно наказывать вас за попытки отсиживаться за этими самыми укрытиями, сейчас — идеальный повод присоединиться к вернувшейся аудитории Vanquish.

Индустрия
11
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
WishfulWynne

Игра годная была не плохо бы ей ремейк сделать

4
NIGHTWOLF-X

Спасибо аз инфу )

2
zangx

Vanquish: спасибо что вспомнили про меня, очень вовремя кстати.

1
Zodiac169

Прошёл на днях, редкостная оебота. Жалкое подобие метал гира ревенж.

1
Despot_Aspid

Лица гэгэшек похожи немного)).

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ