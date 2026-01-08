ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Vanran 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
5 1 оценка

Демоверсия Vanran на ПК будет доступна с 23 по 30 января, игра также выйдет на PS5 и Xbox

Procy_on Procy_on

Becuzus опубликовала геймплейный трейлер ролевой игры в жанре темного фэнтези Vanran. Описание трейлера показывает, что игра будет доступна для ПК через Steam, PlayStation 5 и Xbox. Демо-версия игры также будет доступна на Steam с 23 по 30 января. Подтверждение о выходе игры на других консолях, помимо ПК, появилось вместе с выходом этого трейлера.

Хотя Becuzus, по-видимому, базируется в Южной Корее, на странице Steam указано, что игра будет полностью поддерживать только английскую озвучку, а корейский будет одним из языков с поддержкой субтитров наряду с другими языками, включая русский.

17
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
QAnon

Это ШЕдевр!

Serj77777

Мне нравится,может быть неплохой игрой уровня Ai Limit,а то и лучше.)

Babadzaki-San

Ого.Первый на моей памяти сосалик с расчленением надвое.Ну демку мы заценим.

Rio17

подожду полноценного выхода игра мне ещё в том году понравилась ролик вроде был запомнил как выкинули его со скалы

Dark1994

У меня у одного отторжение к сосаликам которые сделал не бабадзаки?

Anal4onok

Выглядит очень круто,подождем!! И динамика игры крутая..