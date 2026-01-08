Демоверсия Vanran на ПК будет доступна с 23 по 30 января, игра также выйдет на PS5 и Xbox

Becuzus опубликовала геймплейный трейлер ролевой игры в жанре темного фэнтези Vanran. Описание трейлера показывает, что игра будет доступна для ПК через Steam, PlayStation 5 и Xbox. Демо-версия игры также будет доступна на Steam с 23 по 30 января. Подтверждение о выходе игры на других консолях, помимо ПК, появилось вместе с выходом этого трейлера.

Хотя Becuzus, по-видимому, базируется в Южной Корее, на странице Steam указано, что игра будет полностью поддерживать только английскую озвучку, а корейский будет одним из языков с поддержкой субтитров наряду с другими языками, включая русский.