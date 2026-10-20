Раб с проклятым мечом бросает вызов демонам в 2027 году - мрачная экшен-RPG Vanran получила окно релиза

В мире, где человечество оказалось во власти демонов, даже обычный раб способен поднять восстание. В рамках презентации ID@Xbox Fall 2026 разработчики представили новый трейлер Vanran — мрачной ролевой игры с динамичными сражениями, могущественными противниками и историей о мести и свободе.

Главным героем станет человек, порабощённый обитателями демонического царства. Получив в свои руки загадочный запечатанный клинок, он решает бросить вызов хозяевам и вырваться из заточения. Однако путь к свободе пролегает через земли, населённые чудовищами и опасными противниками.

Одной из ключевых особенностей Vanran станет возможность забирать силы побеждённых врагов. По мере прохождения герой сможет становиться сильнее, осваивать новые способности и использовать полученную мощь против всё более грозных противников.

Новый трейлер демонстрирует стремительные сражения, масштабные битвы с боссами и мрачные фэнтезийные локации. Разработчики делают ставку на зрелищную боевую систему, развитие персонажа и противостояние могущественным демонам.

При этом история не ограничится обычным побегом из рабства. Игроку предстоит решить, что важнее для главного героя — обрести спасение или отомстить тем, кто лишил его свободы.

Vanran выйдет в 2027 году на PC и Xbox Series X/S. Более точную дату релиза разработчики пока не объявили.