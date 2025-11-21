Авторы Genshin Impact представили Varsapura - мрачный экшен в открытом мире в духе Control и SCP на UE 5

HoYoverse, известная по хитам Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, представила свой новый амбициозный проект — Varsapura. Анонс сопровождался получасовым геймплейным роликом, который сразу привлёк внимание зрителей мрачной атмосферой, нестандартной подачей и явными отсылками к Control и вселенной SCP.
Varsapura — это ролевая экшен-игра с открытым миром на базе Unreal Engine 5. В центре истории находится загадочная организация SEAL — Альянс по чрезвычайным ситуациям с тенями. Именно в неё устраивается главный герой, и уже в первых кадрах демонстрации зрителю показывают, с чем ему предстоит столкнуться: аномальные зоны, парапсихологические явления, жуткие существа и опасные искажения реальности.
Особого внимания заслуживает подача от лица самой SEAL. В видеоролике звучат инструкции, напоминающие секретный протокол: предупреждения о когнитивных угрозах, упоминания «нарушений Когноморя» и требование сохранять самообладание. По словам разработки, внешность героя «меняется в соответствии с предпочтениями каждого зрителя», что придаёт проекту интригующий мета-элемент.
Пока игра не имеет даты выхода и списка платформ, однако HoYoverse активно расширяет команду — требуются программисты, сценаристы, концепт-художники и геймдизайнеры. Известно лишь, что нынешняя сборка работает на оборудовании уровня RTX 4090, а английская озвучка включена первой для стабильной работы студии.
Varsapura обещает стать новым шагом компании в сторону более мрачных и экспериментальных проектов. Если наблюдения фанатов верны, HoYoverse готовит свою интерпретацию «аномального» жанра — и она уже вызывает большой интерес.
Ой бл*, очередная пустышка в красивой обёртке. Все вышедшие и не вышедшие игры этой конторы выглядят и строятся по одной и той же механике. Их цель доить скуфов. Каких-то глубоких сюжетов и интересных нововведений вы не увидите. Эта игра будет как и другие, условно бесплатная, с боевым пропуском, гачей и горой доната.
Тоесть базовый минимум присутствует… придется качать
"Гора доната" в играх Хойо? Сразу видно того, кто ни в одну из их игр не играл
Да, сразу видно, того кто точно не играл))
Пожалуй, всё таки, думаю, это заслуживает фэйспалма. К тому же, если заявлена 4090, да ещё и Уе.бан 5, то игру можно точно пропустить, по понятным причинам. Да и плюс МыХу.йло ещё та контора пидарасов.
Господи, как это смешно выглядит
Очередная донатная помойка. Не, спасибо, я уже давно с этим завязал.
Анимешное каловдутие.
Я лучше подожду Ананту в Стим.
что-то не понятно это одиночка или условно-бесплатный кооп?
обы варианта
хз на мой взгляд это какаято калька с токийского призрака
кста так прикинул просто высота легковой машины 1.5 метра(форд 1.8) ... чет они капец мелкие
Корейцы низкие. На ютубе в комментах пишут что versapura переводится как "город дождя" и полностью копирует Сингапур(город Льва).
я знаю что они низкие с моими 2 метрами так точно.... там средний рост 1.5 - 1.7
Боже какой
没兴趣。
Никогда такого не было и вот опять