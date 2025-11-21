Авторы Genshin Impact представили Varsapura - мрачный экшен в открытом мире в духе Control и SCP на UE 5

HoYoverse, известная по хитам Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, представила свой новый амбициозный проект — Varsapura. Анонс сопровождался получасовым геймплейным роликом, который сразу привлёк внимание зрителей мрачной атмосферой, нестандартной подачей и явными отсылками к Control и вселенной SCP.

Varsapura — это ролевая экшен-игра с открытым миром на базе Unreal Engine 5. В центре истории находится загадочная организация SEAL — Альянс по чрезвычайным ситуациям с тенями. Именно в неё устраивается главный герой, и уже в первых кадрах демонстрации зрителю показывают, с чем ему предстоит столкнуться: аномальные зоны, парапсихологические явления, жуткие существа и опасные искажения реальности.

Особого внимания заслуживает подача от лица самой SEAL. В видеоролике звучат инструкции, напоминающие секретный протокол: предупреждения о когнитивных угрозах, упоминания «нарушений Когноморя» и требование сохранять самообладание. По словам разработки, внешность героя «меняется в соответствии с предпочтениями каждого зрителя», что придаёт проекту интригующий мета-элемент.

Пока игра не имеет даты выхода и списка платформ, однако HoYoverse активно расширяет команду — требуются программисты, сценаристы, концепт-художники и геймдизайнеры. Известно лишь, что нынешняя сборка работает на оборудовании уровня RTX 4090, а английская озвучка включена первой для стабильной работы студии.

Varsapura обещает стать новым шагом компании в сторону более мрачных и экспериментальных проектов. Если наблюдения фанатов верны, HoYoverse готовит свою интерпретацию «аномального» жанра — и она уже вызывает большой интерес.