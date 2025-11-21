ЧАТ ИГРЫ
Varsapura TBA
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
10 1 оценка

Авторы Genshin Impact представили Varsapura - мрачный экшен в открытом мире в духе Control и SCP на UE 5

butcher69 butcher69

HoYoverse, известная по хитам Genshin Impact, Honkai: Star Rail и Zenless Zone Zero, представила свой новый амбициозный проект — Varsapura. Анонс сопровождался получасовым геймплейным роликом, который сразу привлёк внимание зрителей мрачной атмосферой, нестандартной подачей и явными отсылками к Control и вселенной SCP.

Varsapura — это ролевая экшен-игра с открытым миром на базе Unreal Engine 5. В центре истории находится загадочная организация SEAL — Альянс по чрезвычайным ситуациям с тенями. Именно в неё устраивается главный герой, и уже в первых кадрах демонстрации зрителю показывают, с чем ему предстоит столкнуться: аномальные зоны, парапсихологические явления, жуткие существа и опасные искажения реальности.

Особого внимания заслуживает подача от лица самой SEAL. В видеоролике звучат инструкции, напоминающие секретный протокол: предупреждения о когнитивных угрозах, упоминания «нарушений Когноморя» и требование сохранять самообладание. По словам разработки, внешность героя «меняется в соответствии с предпочтениями каждого зрителя», что придаёт проекту интригующий мета-элемент.

Пока игра не имеет даты выхода и списка платформ, однако HoYoverse активно расширяет команду — требуются программисты, сценаристы, концепт-художники и геймдизайнеры. Известно лишь, что нынешняя сборка работает на оборудовании уровня RTX 4090, а английская озвучка включена первой для стабильной работы студии.

Varsapura обещает стать новым шагом компании в сторону более мрачных и экспериментальных проектов. Если наблюдения фанатов верны, HoYoverse готовит свою интерпретацию «аномального» жанра — и она уже вызывает большой интерес.

30
20
Комментарии:  20
J a r v i s

Ой бл*, очередная пустышка в красивой обёртке. Все вышедшие и не вышедшие игры этой конторы выглядят и строятся по одной и той же механике. Их цель доить скуфов. Каких-то глубоких сюжетов и интересных нововведений вы не увидите. Эта игра будет как и другие, условно бесплатная, с боевым пропуском, гачей и горой доната.

12
moonfaer

Тоесть базовый минимум присутствует… придется качать

1
ChromeDisaster

"Гора доната" в играх Хойо? Сразу видно того, кто ни в одну из их игр не играл

4
J a r v i s ChromeDisaster

Да, сразу видно, того кто точно не играл))

5
Рио Фокс

Пожалуй, всё таки, думаю, это заслуживает фэйспалма. К тому же, если заявлена 4090, да ещё и Уе.бан 5, то игру можно точно пропустить, по понятным причинам. Да и плюс МыХу.йло ещё та контора пидарасов.

11
5uperNova

Господи, как это смешно выглядит

9
Rimasted

Очередная донатная помойка. Не, спасибо, я уже давно с этим завязал.

6
ZNGRU

Анимешное каловдутие.
Я лучше подожду Ананту в Стим.

3
нитгитлистер

что-то не понятно это одиночка или условно-бесплатный кооп?

1
Alex40001

обы варианта

2
Alex40001

хз на мой взгляд это какаято калька с токийского призрака

кста так прикинул просто высота легковой машины 1.5 метра(форд 1.8) ... чет они капец мелкие

1
evgenshy

Корейцы низкие. На ютубе в комментах пишут что versapura переводится как "город дождя" и полностью копирует Сингапур(город Льва).

Alex40001 evgenshy

я знаю что они низкие с моими 2 метрами так точно.... там средний рост 1.5 - 1.7

Eldarino

Боже какой

ealendel

没兴趣。

Haysen

Никогда такого не было и вот опять

