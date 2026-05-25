Vasilisa 26.11.2025
Экшен, Ужасы, От первого лица, Кооператив
5.6 13 оценок

Когда детские сказки стали кошмаром: Состоялся полноценный релиз хоррора VASILISA

TheSkoofLord TheSkoofLord

Отечественная инди-сцена продолжает радовать колоритными релизами. Российская команда Steppe Hare Studio объявила о полноценном выходе из раннего доступа игры VASILISA - кооперативного хоррора, который смешивает мрачный славянский фольклор и гнетущую атмосферу постсоветской разрухи.

Что ждет игроков в релизной версии:

  • Чертовщина в декорациях 90-х: Сюжет забрасывает нас в глухую российскую деревню образца 1990-х годов. В заброшенном секретном бункере глубоко под землей пробуждается древнее зло, которое вселяется в девушку по имени Василиса.
  • Рейд в избушку Бабы Яги: Команда до четырех игроков должна объединить усилия, чтобы спасти несчастную. Для этого придется проникать в опасные зоны, собирать редкие оккультные ингредиенты и варить спасительное зелье в самой настоящей избушке на курьих ножках.
  • Кошмарные версии любимых сказок: Разработчики переосмыслили детские сказки в жанре боди-хоррора. Привычные Жар-птица, Колобок, Репка и другие персонажи здесь превратились в жутких, смертоносных тварей, охотящихся на игроков.
  • Умный ИИ и высокая реиграбельность: Каждая сессия уникальна - игра случайно распределяет предметы, меняет поведение монстров и случайные события. Местный искусственный интеллект внимательно следит за игроками: если ваша команда слишком долго медлит или паникует, монстры становятся в разы агрессивнее. Координация через встроенный голосовой чат - ключ к выживанию.

Студии удалось создать очень самобытный проект на стыке популярной механики Phasmophobia и вдохновлённого славянским фольклором и постсоветской атмосферой.

Ватс Ап

Очень много вещей к которым можно придраться.

Во первых: графика как роблокс на ультрах, слегка помоечная

Во вторых: геймплей схож с R.E.P.O

В третих:

(если это официальный трейлер) о да, неирслоп, мммммммм не удивлен то что его пихают во все русские продукты

Автор поста, если что я не ругаю тебя. Наоборот, пост выполнен аккуратно и все хорошо проделано. Я ругаю игру

6
CulturedOstron

Кринж, а не игра.

2
Вадим Якимов

кооп мля..((

1
Simond Neoni

Игра похожа на фасмофобию с графикой роблокс на ультрах, а так выглядит прикольно и интересно).

Simond Neoni

Музыка в трейлере к игре хорошая, неплохо так качает битами:).

