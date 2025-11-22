Кооперативный хоррор Vasilisa с элементами славянского фольклора и культуры выходит в Steam

27 ноября в Steam состоится выход самобытного хоррора Vasilisa. Игра смешивает постсоветский колорит с мотивами славянского фольклора: в ней встречаются лешие, домовые и опасные чудовища. История повествует о том, как в девушку Василису проникли тёмные силы из старого ядерного бункера на краю села. Теперь угроза распространяется на колхоз — игрокам нужно найти избушку Бабы‑Яги, сварить магическое зелье и напоить им Василису до того, как она разрушит всё вокруг.

Игра предлагает погрузиться в атмосферу мрачного деревенского быта: нужно исследовать окрестности, отыскивая магические реликвии для противостояния тьме. В процессе придётся обыскивать опустевшие избы, составляя коллекцию полезных предметов — от экзотических составляющих зелий до традиционных «стратегических» запасов. Осложняет задачу непроглядная ночная мгла: ориентироваться можно только по свету фонарика, а ИИ противников демонстрирует удивительную способность адаптироваться к вашей стратегии.

В совместном прохождении Vasilisa участники не ограничатся прогулками по открытой местности — их ждёт спуск в таинственный бункер, где произойдёт кульминационная битва с боссом. Отправляться туда без заранее приготовленных зелий — верная гибель. Помимо этого, игрокам нужно будет взламывать электронные системы и расшифровывать подсказки с паролями для запертых дверей. Промедление в бункере смерти подобно: сложность нарастает, делая чудовищ свирепее, а тьму — всё более густой и всепоглощающей.

Выход игры в раннем доступе планируется 27 ноября. Уже сейчас можно добавить "Василису" в Желаемое Steam.