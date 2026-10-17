В Steam вышла демоверсия паркур-экшена Vasya Run про вторжение пришельцев в российском городе

На площадке Steam состоялся релиз демоверсии необычного приключенческого экшена Vasya Run, фигурирующего в описании также как Vasya Run: Ghetto Gopnik. Проектом занимается независимая команда художников vasya, а роль издателя взяла на себя компания Garden of Dreams.

Сюжет переносит в темные закоулки и дворы российского города недалекого будущего. Главный герой - обычный курьер и уличный художник Вася, рисующий граффити и внезапно оказавшийся в центре инопланетного вторжения. Пытаясь разобраться в происходящем, герой сталкивается с тем, что вторжение тесно связано с системой тотальной слежки, контролем населения и подавлением личной свободы.

Игровой процесс строится на перспективе от 3 лица и совмещает элементы стелса с механикой паркура. Персонажу необходимо преодолевать городские преграды, спасаясь от пришельцев с помощью высокой скорости и ловкости. Дополнительно в проект встроены механики перемещения между измерениями через порталы, открывающиеся благодаря особым практикам осознанности.

Игра создается небольшой независимой командой художников перформативного проекта Васябеги. Этот долгосрочный проект начался как исследование уличных субкультур и превратился в анонимное сообщество. Участники посвящают свое время и убеждения практикам, что в конечном итоге вознаграждает их осознанностью и стабильностью ума - Команда разработчиков vasya

Пробная версия позволяет оценить 1 главу истории, а время ее прохождения составляет от 30 до 45 минут. При этом на странице демоверсии в цифровом сервисе возникла необычная ситуация с локализацией - русский язык указан как неподдерживаемый, а единственным доступным вариантом значится английский с полной озвучкой и субтитрами. На странице же полной версии игры заявлены 7 языков, включая полный перевод интерфейса, озвучки и текста на русский.

Своеобразно авторы подошли и к формированию системных требований. В минимальных и рекомендованных параметрах на платформе Steam указаны лишь операционные системы Windows 10 и Windows 11, от 8 до 16 ГБ оперативной памяти, а также процессор CORE и графический ускоритель RTX без уточнения конкретных поколений или моделей оборудования.

Точная дата релиза финальной версии Vasya Run пока не раскрывается разработчиками, а на странице проекта указан статус Скоро выйдет.