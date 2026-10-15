Кооперативная экстракшен-РПГ Vaultbreakers получила новый трейлер и альфа-тест в Steam

Разработчики Vaultbreakers представили новый трейлер кооперативной экстракшен-RPG с видом сверху, посвященный заданию Bahra Quest. Одновременно с этим в Steam стартовало альфа-тестирование игры, которое продлится до 21 октября 2026 года.

Vaultbreakers предлагает отправиться в опасное путешествие по огромному миру, пораженному таинственной порчей. Игрокам предстоит исследовать древние руины, сражаться с противниками и добывать ценные артефакты, способные существенно изменить стиль прохождения.

Одной из главных особенностей проекта станет сочетание ролевой системы и механик экстракшен-игр. Участники смогут отправляться в вылазки как в одиночку, так и вместе с друзьями, выбирая между PvE-приключениями и более опасными PvPvE-экспедициями, где угрозу представляют не только монстры, но и другие игроки.

Между экспедициями можно будет развивать собственное убежище, готовиться к новым испытаниям и подбирать снаряжение. Конечной целью путешествия станет загадочное хранилище Dragonvault, добраться до которого помогут правильная подготовка, знания и боевые навыки.

Альфа-тестирование Vaultbreakers проходит с 15 по 21 октября 2026 года. Присоединиться к нему можно через демоверсию в Steam. Игра разрабатывается для PC, дата полноценного релиза пока не объявлена.