Vaunted 2026 г.
Ролевая, Пошаговая, Тактика, Научная фантастика
7 1 оценка

Издатель Manor Lords анонсировал тактическую стратегию Vaunted от бывших разработчиков StarCraft

IKarasik IKarasik

Издатель Hooded Horse, известный по выпуску Manor Lords, представил новую тактическую стратегию Vaunted. Игра станет дебютным проектом студии Lost Lake Games, основанной бывшими разработчиками StarCraft и Guild Wars.

Анонс состоялся во время презентации Xbox Partner Preview. По словам разработчиков, Vaunted вдохновлена тактической серией Valkyria Chronicles, однако переносит действие из альтернативной Европы в атмосферу космического вестерна.

События игры разворачиваются в галактике, где наёмники и охотники за сокровищами сражаются за древние имперские реликвии, спрятанные в удалённых руинах. Игрокам предстоит управлять тремя героями — своеобразной командой «дисфункциональных друзей-соперников», каждый из которых по-своему рассказывает происходящее. Благодаря этому одну и ту же главу можно будет проходить с разных точек зрения.

Геймплей сочетает пошаговую тактику и элементы шутера от третьего лица. Во время ходов игроки получают полный контроль над персонажами на поле боя, а сами сражения требуют не только стратегии, но и точного управления героями.

Релиз Vaunted запланирован на 2026 год для ПК. Игра выйдет в магазинах Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, а также будет доступна в PC Game Pass в день выхода.

Комментарии:  2
Alex40001

ой надеюсь что не теми же людьми что "штормовую калитку"(stormgate) делали...

тактический шутер? ну чет такое было типа товердефенса и с переключением режимов