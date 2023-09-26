Сюжетная ролевая игра VED выйдет в 2024 году для PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

VED, сюжетная ролевая игра с пошаговой боевой системой, действие которой происходит в мире, полном волшебства, выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG в 2024 году, Fulqrum Publishing и объявил разработчик Караклан.

VED — сюжетная ролевая игра с уникальной пошаговой боевой системой и элементами рогалика. Отправьтесь в волшебное приключение в ярком мире с потрясающей, нарисованной вручную графикой. Исследуйте загадочные острова, побеждайте монстров, овладейте магией Вед/

Кир приезжает в город Микрополе в поисках новой жизни, где внезапно обнаруживает способность телепортироваться между двумя мирами. Другая реальность, совершенно непохожая на привычный мир: загадочные летающие острова, странные существа, опасные монстры. И определенно есть что-то, связывающее эти два мира.

Узнайте правду и решите судьбы двух миров. Ваша сила – магия Вед! Изучите древнее колдовство Вед, чтобы получить превосходство над противником и победить! Исследуйте загадочные острова, где вы найдете благословения или проклятия, которые останутся с вами до конца игры.