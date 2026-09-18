Ved: Recure выйдет 22 сентября - аниме-экшен с roguelite-механиками предложит семь героев и 16 боссов

Разработчик SummerClip объявил дату выхода Ved: Recure — динамичного 3D-экшена с визуальным стилем аниме и элементами roguelite. Игра выйдет 22 сентября на ПК в Steam.

В центре Ved: Recure окажутся несколько героев с разными боевыми стилями и системами развития. Ключевой особенностью станет система цепочек усилений: игроки смогут привязывать различные эффекты к конкретным действиям — завершающим комбо, специальным атакам, контратакам после уклонения и парированию. После выполнения нужного действия связанные усиления будут активироваться последовательно, позволяя создавать собственные боевые комбинации.

Полная версия предложит семь игровых персонажей, каждый из которых обладает уникальной механикой и вариантами развития. Для создания подходящих билдов предусмотрено более 150 усилений и свыше 50 предметов экипировки, которые можно комбинировать в зависимости от выбранного стиля игры и особенностей противников.

Сюжет разделён на четыре главы, а всего игрокам предстоит сразиться с 16 боссами. Помимо основной кампании, в игре появятся режим Boss Rush, бесконечный режим и тренировочные площадки. Разработчики также переработали системы получения ресурсов и прокачки, чтобы сделать прогресс более плавным.

Ved: Recure получит полную японскую озвучку. В работе над ней приняли участие Икуми Хасегава, Томоё Такаянаги, Май Кадоваки и другие актёры.

Ved: Recure выйдет 22 сентября на ПК в Steam.