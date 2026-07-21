Опубликован официальный геймплейный трейлер тактической стратегии в реальном времени Veil of Ashes

Немецкая студия Greifenmaer совместно с издательством Slitherine представила новый геймплейный трейлер тактической стратегии в реальном времени Veil of Ashes. Видеоролик, показан в рамках презентации Games Composed in Germany 2026, демонстрирует масштабные сражения с использованием паровой бронетехники и гигантских боевых машин.

События Veil of Ashes разворачиваются в альтернативной вселенной начала 20 века в эстетике темного стимпанка. Мир изменился после глобального катаклизма 1704 года, уничтожившего старые империи и принесшего на Землю мощный энергетический ресурс под названием циниум. Спустя 200 лет уцелевшие фракции ведут непрекращающуюся войну за иссякающие ресурсы и выживание среди пустынь и пепла, застилающих небо серым саваном.

Новый трейлер демонстрирует тактические маневры пехотных отрядов, перестрелки броневиков и артиллерийские удары по позициям противника на интерактивных картах. Игровой процесс ориентирован на контроль стратегических точек для получения очков подкрепления, которые можно тратить на вызов тяжелой техники и нанесение авиаударов. Одной из главных особенностей ролика стал показ бегемотов, представляющих собой колоссальные сверхтяжелые боевые машины, которые способны в одиночку противостоять многочисленным силам соперника, несмотря на свою медлительность.

В игре будут представлены 3 уникальные стороны конфликта, каждая из которых обладает собственной тактической доктриной и арсеналом. Теократическая империя Sacrum Imperium полагается на тяжелые бронированные танки класса Cataphractus и высокую огневую мощь. Феодальное государство Lohenreich использует в бою закованных в броню рыцарей и механизированные машины Lanzierer. Социалистические коммуны делают ставку на численный перевес пехоты и быстрые колесные бронемашины.

Разработчики заявляют о реализации полностью разрушаемого окружения, высококачественного графического оформления и глубокой системы настройки состава армии перед боем. Проект создается для персональных компьютеров под управлением операционных систем Windows 10 и Windows 11 с поддержкой DirectX 12. Минимальные системные требования включают процессор уровня Intel Core i5-9400 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580.

В настоящее время проект находится на стадии альфа-тестирования, а точная дата выхода пока не объявлена разработчиками. Тем не менее, игра уже обзавелась собственной страницей в цифровом магазине Steam, где желающие могут добавить проект в список желаемого.