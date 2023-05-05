Трейлер с точной датой выхода бесплатного шутера VEILED EXPERTS

Компания NEXON обнародовала свежий видеоролик, где объявила точную дату выхода корейского многопользовательского шутера VEILED EXPERTS. Уже 19 мая в 6:00 по московскому времени игроки смогут опробовать новый проект совершенно бесплатно. Но стоит учитывать, что разработка продолжается, так как VEILED EXPERTS появится на стадии раннего доступа в Steam.
VEILED EXPERTS – это шутер от третьего лица, где игрокам предстоит сражаться друг против друга в формате 5 на 5. На старте будет доступно несколько проработанных локаций и большое разнообразие оружия и другого снаряжения. Авторы неоднократно упоминали, что карты спроектированы таким образом, дабы все недостатки вида от третьего лица свести к минимуму. Помимо обыкновенного перемещения, бойцы смогут использовать тросы для быстрого перемещения, взбираться по стенам и пользоваться различными механики паркура.
Игра уже прошла через многочисленные тестирования, поэтому, судя по всему, нас может ожидать комфортный игровой процесс даже на стадии раннего доступа.
Выглядит весело, но как мы знаем, на деле будет много условностей и топорности. Ну и раз игра бесплатная, то ждите как минимум платный боевой пропуск