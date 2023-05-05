Трейлер с точной датой выхода бесплатного шутера VEILED EXPERTS ©

Компания NEXON обнародовала свежий видеоролик, где объявила точную дату выхода корейского многопользовательского шутера VEILED EXPERTS. Уже 19 мая в 6:00 по московскому времени игроки смогут опробовать новый проект совершенно бесплатно. Но стоит учитывать, что разработка продолжается, так как VEILED EXPERTS появится на стадии раннего доступа в Steam.

VEILED EXPERTS – это шутер от третьего лица, где игрокам предстоит сражаться друг против друга в формате 5 на 5. На старте будет доступно несколько проработанных локаций и большое разнообразие оружия и другого снаряжения. Авторы неоднократно упоминали, что карты спроектированы таким образом, дабы все недостатки вида от третьего лица свести к минимуму. Помимо обыкновенного перемещения, бойцы смогут использовать тросы для быстрого перемещения, взбираться по стенам и пользоваться различными механики паркура.

Игра уже прошла через многочисленные тестирования, поэтому, судя по всему, нас может ожидать комфортный игровой процесс даже на стадии раннего доступа.