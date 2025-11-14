Авторы VEIN готовят крупное обновление: поддержка контроллеров и новые возможности для фермерства

Студия Ramjet Studios поделилась планами на ближайший патч для кооперативного выживача VEIN, который обещает значительно улучшить игровой опыт. Одним из главных нововведений станет поддержка контроллеров, что сделает управление более комфортным для всех платформ.

Кроме того, разработчики сосредоточились на исправлении одного из самых раздражающих багов: зомби, внезапно появлявшиеся за спиной игроков в уже обследованных зданиях. Команда обещает, что эта проблема скоро уйдёт в прошлое.

Особое внимание уделяется балансу живых мертвецов. Сейчас они не представляют серьёзной угрозы, но Ramjet Studios старается найти «золотую середину», чтобы игра оставалась увлекательной, но не чрезмерно сложной.

Патч также расширяет возможности фермерства: появятся новые семена для выращивания артишоков, брокколи, белокочанной и цветной капусты, баклажанов, чеснока и арбузов. Готовая еда будет давать бонусы к опыту, что стимулирует игроков активно заниматься хозяйством.

В долгосрочной перспективе разработчики планируют добавить улучшения для охоты и взаимодействия с животными, которые активно запрашивает сообщество. Кроме того, будет исправлена механика двойных дверей — теперь каждая створка должна работать как единый механизм, а не отдельно.

Напомним, что VEIN вышла в раннем доступе 24 октября 2025 года на PC и уже получила положительные отзывы игроков, высоко оценивших кооперативный геймплей и атмосферу выживания. Новое обновление должно ещё больше повысить интерес к игре и сделать её более удобной и увлекательной.