Авторы зомби-выживача Vein показали новый ролик с предстоящим контентом

Сегодня Ramjet Studios выпустила новый видеоролик, рассказывающий о грядущем контенте, изменениях и особенностях игры Vein с открытым миром и зомби-выживанием.

Как обычно для этой студии, видео дает представление о том, что будет в будущих обновлениях, даже если они еще не полностью готовы к запуску. В какой-то момент в будущем мы получим еще одно видео, подобное тому, что мы получили для обновления 0.008, показывающее, что вошло в патч.

Для начала мы посмотрим на карту, на которой появится новый город с государственной школой, магазином для стрельбы из лука, церковью и несколькими хозяйственными магазинами.

Видео продолжает рассказывать об изменениях в оружии и добавлении винтовки Мосина. Другие особенности касаются модификаторов персонажа, таких как приготовленная пища, которая более эффективна, чем неприготовленная, и антидепрессанты, влияющие на стресс.

Большие изменения грядут и в ремесленничестве, в том числе в строительстве укреплений из дерева и известняковых кирпичей, которые не позволят зомби проникнуть на вашу базу.

Затем мы увидим два новых транспортных средства (4-местный внедорожник и грузовик), спящих зомби, укрепления, по-разному взаимодействующие с различными типами урона, респаун предметов и многое другое.

Далее в ролике рассказывается об изменениях в визуальных эффектах, включая воду, погоду и раны. И многое другое, и все это вы можете увидеть в видео ниже.

Если Vein вам ничего не напоминает, то это новая игра на выживание про зомби, похожая на 7 Days to Die, но философия геймплея больше похожа на реализм и уровень детализации, которые вы можете найти в Project Zomboid.

На данный момент основной платформой для игры является ПК через Steam, но после официального релиза игра также выйдет для Xbox Series X|S.