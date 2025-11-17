Успех зомби-песочницы Vein в раннем доступе приятно удивил создателей

В огромном каталоге Steam легко затеряться, и зомби-песочница Vein — как раз тот случай, когда игра не стала громким хитом, но всё же привлекла достаточно внимания, чтобы удивить собственных создателей. Проект вышел в ранний доступ без шума, а число игроков пока нельзя назвать впечатляющим — однако интерес к игре стабильно растёт.

Vein предлагает знакомый сеттинг: открытый мир, разрушенная цивилизация и необходимость выживать среди зомби. Но проект выделяется высокой интерактивностью — здесь можно открыть практически любой ящик, покрутить кран, постучать в дверь и даже кинуть банку бобов в зомби. Эти мелочи создают ощущение живого мира и напоминают Project Zomboid, только в 3D и с динамической сменой времён года.

Разработчики из Ramjet Studios признались, что даже такой умеренный интерес оказался выше их ожиданий. В еженедельном блоге команда отметила, что запуск раннего доступа создал дополнительную нагрузку: пришлось одновременно решать финансовые, юридические и организационные вопросы, параллельно продолжая работу над игрой.

Из-за этого темпы обновлений могут быть нерегулярными, но ближайший патч уже в разработке. В нём улучшат алгоритмы появления зомби — теперь они не будут возникать прямо за спиной или слишком быстро возвращаться в недавно очищенные локации. Планируется заменить растительность на более качественные ассеты, исправить работу двойных дверей, добавить поддержку геймпада и расширить список выращиваемых растений — от брокколи до артишоков.

Кроме того, Ramjet рассматривает добавление улучшенных животных и более продвинутой охоты. Эти идеи пока обсуждаются и не являются подтверждёнными.